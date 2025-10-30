Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Синоптик раскрыл, какую погоду ждать свердловчанам на конец октября

30 октября 2025 в 07:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Осадки ожидаются почти на всей территории области

Осадки ожидаются почти на всей территории области

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В последние дни октября в Свердловской области ожидается теплая погода. При этом в регионе пройдут осадки, которые накроют весь Средний Урал. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Осадки, связанные с циклоном, продлятся в регионе большую часть суток и затронут практически все районы области, за исключением, разве что, северных. В четверг по области, несмотря на дождь и пасмурную погоду, еще достаточно тепло (для конца октября), дневные температуры продолжат оставаться на уровне, который существенно выше нулевой отметки», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 30 октября ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух нагреется до +9, а к вечеру опустится до +4 градусов. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду. Такая же погода сохранится до конца месяца, однако ноябрь встретит Свердловскую область сильным похолоданием.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал