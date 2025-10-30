Синоптик раскрыл, какую погоду ждать свердловчанам на конец октября
Осадки ожидаются почти на всей территории области
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В последние дни октября в Свердловской области ожидается теплая погода. При этом в регионе пройдут осадки, которые накроют весь Средний Урал. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Осадки, связанные с циклоном, продлятся в регионе большую часть суток и затронут практически все районы области, за исключением, разве что, северных. В четверг по области, несмотря на дождь и пасмурную погоду, еще достаточно тепло (для конца октября), дневные температуры продолжат оставаться на уровне, который существенно выше нулевой отметки», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 30 октября ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух нагреется до +9, а к вечеру опустится до +4 градусов. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду. Такая же погода сохранится до конца месяца, однако ноябрь встретит Свердловскую область сильным похолоданием.
