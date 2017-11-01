Решетников пошел на компромисс с элитой Прикамья

22:57 01 ноября 2017 1

Максим Решетников сумел никого не уволить, и при этом сформировал такое правительство, в котором круговая порука заведомо исключена Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Максим Решетников отдал последнюю вакантную должность в правительстве пермяку, проявившему себя на федеральном уровне — министром экономического развития стал Максим Колесников, поработавший в Фонде развития моногородов. Таким образом, кабинет министров сформирован, и в нем нашлось место представителям большинства политических «кланов». Теперь элита гадает чего ждать: то ли реально заработает пресловутая система сдержек и противовесов, то ли в правительстве начнутся склоки и конфликты.

Министров не стали изгонять из правительства только за то, что их назначал Виктор Басаргин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Теперь в кулуарах обсуждают, что вряд ли губернатор станет кого-то увольнять до президентских выборов, которые пройдут в марте. Это значит, что в ближайшие полгода правительство сможет спокойно работать.

Из 23-х позиций в кабинете министров ни одну больше не занимают люди из близкого окружения предыдущего губернатора Виктора Басаргина. Но продолжают работать условно «басаргинские» чиновники, прошедшие через «административную реформу» и переназначение в январе. Их больше половины — 12.

Среди них равноудаленные от разных групп вице-премьеры Роман Кокшаров (возглавляет министерство территориального развития) и Ирина Ивенских (курирует социальный блок), министр образования Раиса Кассина, глава минимущества Николай Гончаров, министр территориальной безопасности Андрей Ковтун, руководитель минкульта Галина Кокоулина и глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.

Об отношения Валерия Сухих и губернатора ходят легенды. Однако спикер по-прежнему может влиять на правительство Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Других условно «басаргинских» чиновников пермская элита по-прежнему связывает с разными «кланами»: социальный вице-премьер Татьяна Абдулина (спикер Заксобрания Валерий Сухих), вице-премьер и глава минпромторга Алексей Чибисов («Уралкалий»), министр транспорта Николай Уханов (экс-губернатор Олег Чиркунов), министр спорта Олег Глызин (депутат Пермской гордумы, теневой мэр Владимир Плотников). Министра социального развития Павла Фокина считают креатурой Абдуллиной.

Но самая влиятельная группа — теперь уже бывшие москвичи с пермскими корнями. Это окружение губернатора: вице-премьеры Елена Лопаева (руководит аппаратом правительства) и Михаил Сюткин (возглавляет минстрой), министр финансов Елена Чугарина.

«Варяг» Дмитрий Матвеев уже стал одним из самых активных и деятельных министров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вошли в команду Решетникова и «чистые варяги»: москвич Павел Шевыров возглавил министерство информразвития, а главой минздрава стал Дмитрий Матвеев — бывший вице-премьер правительства Кировской области.

Большой интерес наблюдателей ранее вызвало появление в правительстве на посту вице-премьера и руководителя службы по тарифам Антона Удальева — бывшего начальника пермского управления антимонопольной службы. Чиновник нередко вступал в конфликты с командой Басаргина. Решетников же своим кадровым решением переманил на свою сторону потенциального оппонента, а заодно и наладил контакты с антимопольщиками.

Относительно «ничьи» министр по закупкам Лев Гершанок (хотя он близок к прежнему руководству пермской Думы) и глава минсельхоза Александр Козюков (его, впрочем, многие считают креатурой «Лукойла»). Первый вице-премьер Ольга Антипина остается особой фигурой: она работала при двух предыдущих губернаторах, но в январе лишилась поста министра финансов. Решетников же вернул ее, причем на более высокую должность. Эта чиновница пользуется поддержкой элиты, поскольку считается суперпрофессионалом в области финансов.

Рост влияния Андрея Кузяева заметен даже по составу правительства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Последние назначения многие считают явным усилением влиятельных пермских политиков. Так, и. о. министра экологии Дмитрий Килейко является выходцем из нефтяных компаний миллиардера Андрея Кузяева. А упомянутый Максим Колесников проявил себя в Фонде моногородов, работу которого запускал депутат Госдумы Дмитрий Скриванов — главный оппонент Басаргина. Новый министр экономики к тому же сын депутата Заксобрания от «Справедливой России» Андрея Колесникова. Последний тоже близок к Скриванову.

Источник, близкий к властям региона, полагает, что сложившая конфигурация правительства должна устроить пермскую элиту: «Каждый министр с кем-то связан, но это не делает его плохим специалистом. Оценивать всех будут по результатам работы. Тот факт, что в правительстве остаются условные представители почти всех пермских политических игроков — это хорошо. Это значит, что для губернатора нет персон нон грата, он готов со всеми работать и договариваться».

Дмитрий Скриванов внезапно напомнил о себе пермской элите Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Один из членов правительства поделился с «URA.RU» соображениями, что в нынешнем составе кабинета министров растет внутренняя конкуренция: «С одной стороны, для губернатора хорошо, когда в правительстве отсутствует круговая порука. С другой — возникают трения и борьба за близость к главе региона. И министры сами порой не знают, кто есть кто».

Пока состав правительства выглядит скорее набором ставленников — рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «В любом случае ни у одного министра нет гарантий, что его не выгонят в случае плохой работы. Заслуги тех, кто пришел при предыдущем губернаторе, „обнулились“. И, конечно, новичкам необходимо себя проявить, чтобы закрепиться в правительстве на продолжительное время», — отметил собеседник.

Впрочем, губернатор, вероятно, при назначения руководствуется в большей степени профессиональными качествами кандидатов — убежден политический консультант Сергей Иванов. «Не думаю, что для Решетникова определяющую роль играет то, в чьих командах поработал кандидат на ту или иную должность. Удивление элиты понятно: все ждут, что в правительстве появится известная фигура, но нет! Губернатор задал тренд на обновление, возрастных новичков нет. Думаю, идет некий поиск нового лица пермского правительства», — подчеркнул эксперт.