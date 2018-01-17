ВЦИОМ и ФОМ опубликовали первые предвыборные рейтинги. Есть интрига

19:22 17 января 2018 10

Социологи зафиксировали снижение рейтинга Павла Грудинина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Интрига выборов президента России — кто займет второе и третье места — изменилась. Если в начале кампании большие авансы получила телеведущая Ксения Собчак, то теперь ясно, что это будет спор мужчин. Притом разделяют их доли процента. Эта картина стала видна сегодня, когда крупнейшие российские социологические лаборатории обнародовали первые рейтинги кандидатов на пост главы государства.

По данным ВЦИОМ, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, согласно результатам опросов 11—15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР) могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей.

Социологи отмечают, что Грудинин сдал позиции, в то время как Жириновский, наоборот, поправил свое положение. За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского — 0,8%, за Бориса Титова — 0,3%.

По мнению экспертов, Грудинин не в силах повторить успех лидера КПРФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Схожие данные приводит и фонд «Общественное мнение»: по данным социологов ФОМ, рейтинг Грудинина составляет на данный момент 6,2%. При этом Грудинина опередила графа условных «отказников» — количество россиян, которые не собираются идти на выборы, составляет почти 8%. Также опередили Грудинина и неопределившиеся граждане, их число составляет 9,1%. ФОМ также обнаружил, что избиратели плохо знают Павла Грудинина: впервые слышит о таком кандидате 69% респондентов.

Как пояснил «URA.RU» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, дальнейшие перспективы Павла Грудинина зависят от того, как будут вести себя другие кандидаты. «Пока и Грудинин, и Собчак выезжали только на эффекте неожиданности, никто не ждал их выдвижения. Но прошло время, хайп схлынул. Что после этого осталось? У Собчак — 1% рейтинга, а сколько было разговоров! Рейтинг Грудинина может продолжить падение, а может закрепиться на этой отметке», — пояснил Федоров.

По его словам, необходимо понимать, что «Грудинину придется придумывать что-то еще»:

«Пока он только показал себя — мол, я такой красивый, коммунист-миллиардер, „красный“ директор, любите меня. Эта тема уже отыграна».

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов не увидел в полученных результатах ничего удивительного. «Когда появляется новый кандидат, то у всех возникает огромное количество позитивных ожиданий и надежд. Такую же ситуацию, как и с Грудининым, мы наблюдали на примере Ксении Анатольевны Собчак. Однако люди начинают изучать биографию кандидата, смотреть, что он конкретно предлагает. В итоге обнаруживают, что это — не их кандидат. Как говорится, жених, да не тот!», — пояснил «URA.RU» Кузнецов. Именно поэтому, по его словам, рейтинг сначала начинает выравниваться, а потом и вовсе падать. «Я всегда призывал новых лиц в политике не обольщаться. Ведь первые успехи, как правило, связаны не с личностью, а с тем, что эту личность никто не знает. Возникает эффект завышенных ожиданий. Эйфория сменяется трезвой оценкой», — подчеркнул собеседник агентства.

Кузнецов отметил, что и скандальная история с иностранными счетами, и вся биография миллионера-латифундиста влияет на рейтинг Грудинина.

И Собчак, и Грудинин выехали на эффекте неожиданности, говорят политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов напомнил «URA.RU», что Грудинин еще не начал публично выступать: «Его выступления могут привести как к падению, так и некоторому повышению рейтинга. Однако на сегодняшний день уже можно констатировать, что он наберет меньше Зюганова [Геннадия, лидера КПРФ] и будет конкурировать с Жириновским за 6-7 процентов голосов. Если Грудинин будет активно выступать, если против него не будет вестись активная информационная кампания, то у него возможен некоторый рост. Но не факт, что это будет рост такой же, как был в свое время у Зюганова».

Смирнов также отметил, что региональные организации КПРФ обижены и отказываются работать на Грудинина: «Зюганов совершил очень красивый маневр: он привлек к кампании кандидата, который не является его соперником и угрозы команде Геннадия Андреевича не представляет. Сейчас от Грудинина отворачиваются коммунисты, но поворачиваются те, кто, например, не хочет голосовать за Ксению Собчак, считая, что бизнесмен из Московской области — это как раз их выбор, такой вот Прохоров-лайт».

Напомним, что Павел Грудинин оказался в центре скандала после того, как вскрылась информация о наличии у него счетов в иностранных банках. Центризбирком зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ 12 января. Как писало «URA.RU», в декларации, поданной кандидатом Грудининым летом 2016 года, говорилось, что у него не имеется иных ценных бумаг, кроме акций управляемого им «Совхоза имени Ленина». Позднее стало известно, что Грудинин хранил деньги за рубежом, но в последний момент спешно закрыл все счета.