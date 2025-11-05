В частном секторе Перми замерзают жители, оставшиеся без электроэнергии

В домах пермяков стало холодно из-за отключения электроэнергии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермских микрорайонах Средняя Курья и Камская Долина из-за отключения электроснабжения замерзают жители. Об этом URA.RU рассказала читательница. По словам горожанки, микрорайон оказался обесточен в час ночи 5 ноября. Сейчас в домах жителей частного сектора нет тепла и воды, поскольку «все запитано на электричество».

«В час ночи выключили электричество. Сидим без света, отопления и водоснабжения уже 12 часов. Частный сектор, все записано на электричестве. В доме холодно, в скважинах замерзли насосы. У многих маленькие дети», — рассказала URA.RU горожанка. В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» агентству подтвердили информацию об отключении электроснабжения в микрорайонах. Причина — локальное технологическое нарушение.

«Сегодня в 1:15 в распределительной сети 6 кВ города Перми произошло локальное технологическое нарушение. В результате без электроснабжения остались жители частного сектора микрорайона Верхняя Курья, проживающие по улицам: Борцов Революции, Торфяная, Болотная, Односторонняя. Энергетики пермского филиала „Россети Урал“ оперативно приступили к ликвидации нарушения. В настоящее время большинство обесточенных потребителей запитано по резервным схемам», — пояснили в пресс-службе филиала. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено полностью.

В апреле жители Верхней Курьи остались без света из-за повреждения кабельной линии, Тогда временно электричество пропало в домах по улицам Борцов Революции, Брикетной, Ломоносова, Торфяной и ряда других.