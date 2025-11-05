ММК проводит масштабную рекультивацию земель для экологической безопасности
Фото: Пресс-служба ПАО «ММК» © URA.RU
Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) продолжает рекультивацию земель в отработанных карьерах горы Магнитная. Только за 2022-2024 годы в хозяйственный оборот удалось вернуть более 192 гектаров земельных ресурсов, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Производственная деятельность комбината напрямую связана с добычей полезных ископаемых, прежде всего, руды. В процессе ее извлечения образуются большие чаши глубиной до нескольких сот метров. Эти воронки становятся объектами рекультивации, которая стала одной из целей экологической политики предприятия, утвержденной в ноябре 2011 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ММК».
Рекультивация — долгосрочный проект, который делится на несколько этапов. Сначала карьеры наполняются шлаковым щебнем, затем создается плодородных слой земли, а после проводится высадка трав и кустарников с последующим мониторингом в течение пяти лет. В Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы сейчас находятся три карьера на Агаповской промплощадке — Западный, Восточный и «Подотвальное».
Западный карьер считается крупнейшим в плане объемов добычи (379 миллионов тонн руды). Он был закрыт на рубеже 90-х годов и тогда воронка достигала почти трехсотметровой глубины. «Сейчас рекультивирована более половины территории Западного карьера. В этом году на финальной стадии технического этапа здесь находится участок площадью 11,8 гектара. Завершение работ по рекультивации намечено на 2030 год», — отметили в пресс-службе комбината.
Рекультивация в Восточном карьере находится на горно-технической стадии, то есть его наполняют шлаковым щебнем. Восстановление завершится в 2032 году. В карьере «Подотвальное» применяется особый способ рекультивации, предполагающий создание естественного озера.
В 2024 году показатель рекультивации по Группе ММК достиг 58,7 гектара. Общая площадь территорий, которые находятся в процессе восстановления, на конец прошлого года составляла 638,5 гектара.
ММК ранее получил диплом за активное участие во всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Комплекс мероприятий направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу.
