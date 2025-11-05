ММК проводит масштабную рекультивацию земель для экологической безопасности

В 2024 году показатель рекультивации по Группе ММК достиг 58,7 гектара Фото: Пресс-служба ПАО «ММК» © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) продолжает рекультивацию земель в отработанных карьерах горы Магнитная. Только за 2022-2024 годы в хозяйственный оборот удалось вернуть более 192 гектаров земельных ресурсов, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Производственная деятельность комбината напрямую связана с добычей полезных ископаемых, прежде всего, руды. В процессе ее извлечения образуются большие чаши глубиной до нескольких сот метров. Эти воронки становятся объектами рекультивации, которая стала одной из целей экологической политики предприятия, утвержденной в ноябре 2011 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ММК».

Рекультивация — долгосрочный проект, который делится на несколько этапов. Сначала карьеры наполняются шлаковым щебнем, затем создается плодородных слой земли, а после проводится высадка трав и кустарников с последующим мониторингом в течение пяти лет. В Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы сейчас находятся три карьера на Агаповской промплощадке — Западный, Восточный и «Подотвальное».

Западный карьер считается крупнейшим в плане объемов добычи (379 миллионов тонн руды). Он был закрыт на рубеже 90-х годов и тогда воронка достигала почти трехсотметровой глубины. «Сейчас рекультивирована более половины территории Западного карьера. В этом году на финальной стадии технического этапа здесь находится участок площадью 11,8 гектара. Завершение работ по рекультивации намечено на 2030 год», — отметили в пресс-службе комбината.

Рекультивация в Восточном карьере находится на горно-технической стадии, то есть его наполняют шлаковым щебнем. Восстановление завершится в 2032 году. В карьере «Подотвальное» применяется особый способ рекультивации, предполагающий создание естественного озера.

В 2024 году показатель рекультивации по Группе ММК достиг 58,7 гектара. Общая площадь территорий, которые находятся в процессе восстановления, на конец прошлого года составляла 638,5 гектара.