Разведке Южной Кореи удалось измерить пульс Ким Чен Ына

В Южной Корее заявили, что измерили пульс Ким Чен Ына Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что у лидера КНДР Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем. Информацию об этом передало местное агентство Yonhap. Разведчикам удалось дистанционно измерить пульс главы соседнего государства.

«Мы понимаем, что серьезных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия», — передает издание слова представителей разведслужбы. По данным южнокорейских спецслужб, частота сердечных сокращений у северокорейского лидера составляет 80 ударов в минуту. Разведчикам якобы удалось дистанционно померить пульс главы соседнего государства.

В докладе разведки также отмечается, что вероятность повышенного кровяного давления у Ким Чен Ына в прошлом была довольно высокой, но в настоящее время снизилась. Официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР от властей Северной Кореи не поступало.

