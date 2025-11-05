Тверскую область возглавит выпускник «школы губернаторов»

Путин назначил нового врио губернатора Тверской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

В конце сентября президент РФ Владимир Путин утвердил бывшего главу Тверской области Игоря Руденю на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. В связи с этим регион на несколько месяцев остался без губернатора. Сейчас же российский лидер назначил на эту должность в качестве временно исполняющего обязанности Виталия Королева, сообщили в Кремле.

«Виталий Иванович, вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств, антимонопольная служба. Она во всех секторах экономики работает, во всех регионах страны, и у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. <...> Вы готовы к этой работе?» — спросил Путин у Королева. Тот ответил утвердительно. Информацию передает telegram-канал Кремля.

Виталий Королев является выпускником четвертого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, так называемой «школы губернаторов». Проект был запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Продолжение после рекламы