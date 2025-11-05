США планируют снять с президента Сирии санкции

США предложили проект резолюции, по которому с президента Сирии снимут санкции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей снятие санкций с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на текст документа.

«США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в материале. Кроме того, в проекте резолюции содержится положение об освобождении от санкционных мер министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. На данный момент сроки проведения голосования по представленному документу не определены.

В конце ноября 2024 года силы сирийской оппозиции развернули широкомасштабное наступление против правительственных войск. 8 декабря того же года вооруженные подразделения зашли в столицу страны — Дамаск. В результате этих событий Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул территорию Сирии. 29 января 2025 года руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был провозглашен президентом на переходный период.

Продолжение после рекламы