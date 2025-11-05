Обиды на Пугачеву, элитный особняк и отказ выступать без дочери: как живет 71-летняя Успенская

За годы карьеры Успенская была удостоена 16 премий «Шансон года» Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Певица Любовь Успенская продолжает активную концертную деятельность, выдвигая организаторам выступлений весьма специфические требования. Главное из них — обязательное присутствие дочери Татьяны Плаксиной на всех мероприятиях с предоставлением ей питания и размещения исключительно в формате Ultra All Inclusive.

Помимо присутствия дочери, Успенская требует размещения в президентском люксе бизнес-отеля с несколькими спальнями — для себя, Татьяны и своей собаки. В гримерной артистка настаивает на наличии белого новозеландского вина, 12-летнего виски Macallan, четырех полотенец (двух белых и двух черных) и обязательной охране. После концерта доступ в гримерку запрещен абсолютно всем, включая охрану. Как сейчас живет 71-летняя исполнительница — в материале URA.RU.

Путь к славе

Триумфальное возвращение на постсоветское пространство произошло в 1993 году Фото: Юлия Морозова/ТАСС

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве, где окончила музыкальное училище. В 1978 году она эмигрировала в Италию, а позже перебралась в США, где начала выступать в ресторанах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В Америке певица прожила более 20 лет и получила гражданство Соединенных Штатов. Триумфальное возвращение на постсоветское пространство произошло в 1993 году, когда Успенская приехала в Россию. Выпущенные клипы на песни «Гусарская рулетка» и «Кабриолет», а также участие в концерте для российского телевидения принесли ей широкую известность. За годы карьеры артистка была удостоена 16 премий «Шансон года».

Продолжение после рекламы

Личная жизнь

Певица была замужем четыре раза. Первым избранником стал Виктор Шумилович, за которого она вышла замуж в 18 лет. Вскоре после свадьбы артистка родила близнецов, но младенцы не выжили. Второй супруг — Юрий Успенский, этот брак продлился шесть лет. Затем Любовь была замужем за Владимиром Францем, с которым прожила три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин. Пара была вместе с 1987 по 2021 год, в этом браке родилась дочь Татьяна.

Сложные отношения с дочерью

В 2018 году Плаксина попала в ДТП Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Долгое время Успенская конфликтовала с дочерью, в том числе из-за употребления последней наркотиков. Сейчас Любовь и Татьяна наладили отношения и даже вместе выступают на концертах. «Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне и денег, и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению и реабилитации», — рассказывала артистка. Певица напомнила, что ее дочь пережила страшную аварию. «Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — делилась Успенская.

В 2018 году Плаксина попала в ДТП, столкнувшись на велосипеде с автобусом. В результате девушка получила черепно-мозговую травму и лишилась нескольких зубов. Потрясенная произошедшим, Успенская организовала для дочери лечение у ведущих специалистов в Швейцарии. Перенесенная травма оказала серьезное воздействие на психологическое состояние Татьяны. Она начала употреблять наркотические вещества и систематически покидала дом без предупреждения.

В сентябре 2024 года Успенская призналась, что выгнала из дома возлюбленного дочери — бизнесмена Никиту Плотникова. Певица не постеснялась в выражениях, объясняя свое решение. «Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара», — заявила Успенская.

Патриотическая позиция и поддержка СВО

В марте 2024 года Любовь Успенская получила гражданство России Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Успенская активно поддерживает СВО и выступает с концертами перед военнослужащими на Донбассе. Несмотря на украинское происхождение, певица неоднократно подчеркивала свою любовь к России. «Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать и уничтожить. Но этого ни у кого не получится», — заявляла артистка. В марте 2024 года Любовь Успенская получила гражданство России.

Судебный конфликт с Филиппом Киркоровым

Киркоров потребовал компенсацию морального ущерба в размере десяти миллионов рублей Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В декабре 2023 года поп-король Филипп Киркоров подал против Успенской иск о защите чести и достоинства. Артист обратился в суд после того, как певица в интервью журналистке Алене Жигаловой назвала его женоненавистником. Высказывание прозвучало после того, как Киркоров публично поддержал пластического хирурга Тимура Хайдарова, в адрес которого поступили обвинения в проведении неудачных хирургических вмешательств. Киркоров потребовал компенсацию морального ущерба в размере десяти миллионов рублей. В июле 2024 года московский суд частично удовлетворил иск певца и взыскал с Успенской 280 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Артистка также обратилась в суд с иском к Киркорову, требуя компенсацию в размере десяти миллионов рублей за оскорбительные высказывания в ее адрес. Согласно исковому заявлению, Филипп Киркоров утверждал, что Успенская систематически обращалась к нему с унизительными просьбами о предоставлении одежды, различных личных принадлежностей и других подарков. В документе особо подчеркивается, что использованное им слово «попрошайка» имеет оскорбительную окраску. При этом певица предпринимала попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке. Предварительно Успенская направила претензию с требованием публичного опровержения всех сделанных в ее отношении заявлений.

Обида на Аллу Пугачеву

По словам Успенской, Примадонна ее ценила, но не доказывала этого в нужные моменты Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В откровенном интервью Надежде Стрелец Любовь Успенская призналась, что обижена на народную артистку Аллу Пугачеву — та не хотела видеть ее на телевидении. По словам Успенской, Примадонна ее ценила, но не доказывала этого в нужные моменты. «Когда были „Рождественские встречи“, она не приглашала меня. Приглашала Наталью Медведеву — певицу, эмигрантку, жену Эдуарда Лимонова. Ее она пригласила, а мне сказала: „Все, у нас уже нет эфирного времени“», — сетовала певица. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Медведева до брака с Лимоновым была женой мужа Успенской.

Роскошная недвижимость

Загородная резиденция певицы, занимающая порядка 1000 квадратных метров, находится в престижном поселке в Подмосковье. Особняк насчитывает 16 помещений, среди которых восемь спальных комнат и аналогичное количество санузлов. Кухонное пространство оснащено профессиональным оборудованием: две встроенные в гарнитур плиты, планетарный миксер, мясорубка и бытовая техника производителей SMEG, WMF и Zwilling. Интерьер предусматривает темную цветовую гамму при светлой мебели. Кухня объединена со столовой зоной.

Дизайн-проект дома артистка разработала самостоятельно Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайн-проект дома артистка разработала самостоятельно. Интерьер отличается эклектичностью: в оформлении сочетаются современные элементы с классическими формами, яркие акценты дополняют мебель различных стилей. Одним из центральных помещений резиденции является гардеробная, расположенная смежно со спальней. Пространство разделено на несколько функциональных зон: для повседневного гардероба, сценических костюмов, обувной коллекции и личных вещей. Здесь же размещены награды артистки и подарки от поклонников. На территории дома обустроены спа-зона, турецкая баня и помещение для занятий йогой. Также имеется компактная репетиционная студия, которой пользуются как сама Успенская, так и ее дочь.

Продолжение после рекламы