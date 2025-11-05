Логотип РИА URA.RU
В Курганской области ищут двух заместителей председателей судов

05 ноября 2025 в 11:10
Заместителей председателей судов ищут в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Курганской области объявила об открытии вакантных должностей заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов. Об этом информирует сайт областной коллегии.

«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей заместителя председателя Петуховского районного суда Курганской области и заместителя председателя Кетовского районного суда Курганской области», — сообщает портал. Прием документов от претендентов осуществляется по 1 декабря 2025 года.

Кандидаты могут подать свои заявки в рабочие дни в здании Курганского областного суда. Заявки, поступившие после установленного коллегией срока, рассмотрению не подлежат.

