В Курганской области ищут двух заместителей председателей судов

Заместителей председателей судов ищут в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Курганской области объявила об открытии вакантных должностей заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов. Об этом информирует сайт областной коллегии.

«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей заместителя председателя Петуховского районного суда Курганской области и заместителя председателя Кетовского районного суда Курганской области», — сообщает портал. Прием документов от претендентов осуществляется по 1 декабря 2025 года.