Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавшего в пожаре в Сургуте, где погибло 7 человек
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Мужчина, получивший ожоги при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в Сургуте, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
«Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей», — уточнили в ведомстве.
Пожар в садовом обществе произошел ночью 5 ноября. В огне погибли семь человек, включая четверых детей. Двое мужчин смогли выбраться самостоятельно. Следователи СКР устанавливают обстоятельства трагедии.
