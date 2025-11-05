Логотип РИА URA.RU
Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавшего в пожаре в Сургуте, где погибло 7 человек

Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии
05 ноября 2025 в 11:31
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мужчина, получивший ожоги при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в Сургуте, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей», — уточнили в ведомстве.

Пожар в садовом обществе произошел ночью 5 ноября. В огне погибли семь человек, включая четверых детей. Двое мужчин смогли выбраться самостоятельно. Следователи СКР устанавливают обстоятельства трагедии.

Материал из сюжета:

В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли 7 человек

