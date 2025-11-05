Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавшего в пожаре в Сургуте, где погибло 7 человек

Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мужчина, получивший ожоги при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в Сургуте, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей», — уточнили в ведомстве.