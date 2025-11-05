Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Землетрясение случилось в 100 километрах от Екатеринбурга

05 ноября 2025 в 11:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подземные толчки зафиксировали позавчера

Подземные толчки зафиксировали позавчера

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Возле поселка Левиха (Свердловская область, около 100 километров от Екатеринбурга) днем 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 3 ноября в 14:24 по местному времени или в 09:24 по Гринвичу. Землетрясение считается средним и не представляет опасности.

Последний раз землетрясение фиксировали около поселка Лопатково (Ирбитский муниципальный округ) в середине сентября. Тогда сила колебаний составила 3,8 балла.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал