Землетрясение случилось в 100 километрах от Екатеринбурга

Подземные толчки зафиксировали позавчера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Возле поселка Левиха (Свердловская область, около 100 километров от Екатеринбурга) днем 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 3 ноября в 14:24 по местному времени или в 09:24 по Гринвичу. Землетрясение считается средним и не представляет опасности.