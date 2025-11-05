Землетрясение случилось в 100 километрах от Екатеринбурга
Подземные толчки зафиксировали позавчера
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Возле поселка Левиха (Свердловская область, около 100 километров от Екатеринбурга) днем 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.
Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 3 ноября в 14:24 по местному времени или в 09:24 по Гринвичу. Землетрясение считается средним и не представляет опасности.
Последний раз землетрясение фиксировали около поселка Лопатково (Ирбитский муниципальный округ) в середине сентября. Тогда сила колебаний составила 3,8 балла.
