Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему топ-менеджеру пермского оборонного завода

Прокуратура подала апелляционное представление на судебное решение по делу бывшего заместителя директора Пермского порохового завода по правовым вопросам Сергея Холоимова и предпринимателей Руслана и Константина Кондратьевых. Данные опубликованы на сайте Мотовилихинского районного суда.

«В октябре 2025 года суд первой инстанции признал всех троих фигурантов виновными по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупных размерах, совершенных группой лиц с использованием служебного положения по предварительному сговору. А также в легализации денег», — сообщало URA.RU.

Установлено, что обвиняемые были причастны к хищению финансовых ресурсов, предназначавшихся для модернизации Пермского порохового завода и акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Общая сумма ущерба превысила 599 млн рублей.

URA.RU уточняло, что по решению суда, Сергею Холоимову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с наложением штрафа в размере 700 тысяч рублей. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев приговорен к девяти годам колонии и штрафу в один млн рублей. Учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет заключения со штрафом 800 тысяч рублей. Помимо этого, на осужденных возложена обязанность возместить причиненный ущерб.