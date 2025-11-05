Губернатор ХМАО взял под контроль расследование гибели семи человек при пожаре
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выразил соболезнование родным погибших на пожаре в Сургуте
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Губернатор Югры Руслан Кухарук взял под личный контроль расследование трагического пожара в Сургуте, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. Он принес соболезнования родственникам погибших.
«Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших», — сообщил telegram-канал югорских властей «Югра Z Официально».
Прокуратура округа также организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Исполняющий обязанности прокурора Альберт Зиганьшин выезжал на место трагедии для координации работы правоохранительных органов. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел 5 ноября на территории садового общества «Прибрежный-1» в Сургуте, где загорелся двухэтажный дачный дом. На пожаре погибли семь человек, в том числе четверо детей. Троим взрослым удалось спастись. Сегодня в администрации Сургута состоится заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Материал из сюжета:В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли 7 человек
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!