Губернатор ХМАО взял под контроль расследование гибели семи человек при пожаре

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выразил соболезнование родным погибших на пожаре в Сургуте

Губернатор Югры Руслан Кухарук взял под личный контроль расследование трагического пожара в Сургуте, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. Он принес соболезнования родственникам погибших.

«Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших», — сообщил telegram-канал югорских властей «Югра Z Официально».

Прокуратура округа также организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Исполняющий обязанности прокурора Альберт Зиганьшин выезжал на место трагедии для координации работы правоохранительных органов. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

