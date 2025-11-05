Путин назначил Виталия Королева врио губернатора Тверской области
05 ноября 2025 в 11:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий документ был подписан президентом 5 ноября 2025 года.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал