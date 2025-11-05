Федерация ММА Курганской области продолжается добиваться высот (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Курганский спортсмен Юрий Архипов занял второе место на всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству (MMA) «Кубок Ермака», который проходил с 1 по 3 ноября в Омске. Благодаря этому результату боец выполнил норматив мастера спорта России. Об этом сообщает спортуправление по Курганской области в своем tg-канале.

Боец Архипов занял второе место (справа) Фото: tg-канал Спорт в Курганской области

«Архипов Юрий, спортсмен ГБПОУ КУОР и БК Вавилон в упорной борьбе завоевал второе место на турнире, тем самым выполнив норматив мастера спорта России! Поздравляем Юрия и его тренера Виталия Рубцова с отличным результатом», — пишет ведомство.