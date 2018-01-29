Материнский капитал больше не работает

20:19 29 января 2018 6

С точки зрения демографии прошлый год в России оказался худшим за последнее десятилетие Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Материнский капитал больше не в состоянии спасти демографическую ситуацию в стране. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, вопрос рождаемости не может быть решен исключительно при помощи дополнительных выплат и пособий — это признали неэффективным.

Ранее Росстат обнародовал отчет, согласно которому в 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%. По информации ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что на 203 тыс. меньше, чем годом ранее. По этому показателю 2017 год оказался худшим годом последнего десятилетия. В ведомстве указали, что

спад рождаемости коснулся всех регионов России за исключением Чечни.

Снижение рождаемости на самом деле не стало сюрпризом для специалистов, пояснил в беседе с «URA.RU» директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. «У нас сокращается число женщин репродуктивного возраста. Это связано с тем, что в 90-е годы в стране родилось мало девочек. Проблема в ближайшее время будет только нарастать», — пояснил он. По словам Вишневского, кардинально изменить ситуацию невозможно: «Демографические меры, реализуемые государством, в большей степени повлияли на календарь рождаемости — женщины, которые могли родить позднее, стали делать это раньше — чтобы получить денежные выплаты».

По мнению демографов, главная проблема — дефицит женщин репродуктивного возраста Фото: depositphotos.com © URA.RU

Об этой проблеме ранее предупреждал и глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, в ближайшее время число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже больше.

По оценкам главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, основная причина демографического спада заключается в последствиях экономического кризиса, который страна только что пережила: «После событий 2014 года резко снизилась стоимость нефти, от которой во многом зависит состояние нашей экономики, упал рубль, повысилась инфляция, прекратились иностранные инвестиции. Западные санкции здесь тоже внесли свою лепту. Все это сказалось на стоимости продуктов питания и товаров потребления, в том числе самых необходимых. В итоге в 2015—2016 годах россияне почувствовали существенное снижение уровня доходов и качества жизни». Вместе с тем Иванов предположил, что речь идет о временном явлении и в течение ближайших нескольких лет ситуация должна нормализоваться.

Доступность медицинской помощи остается для россиян серьезной проблемой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как заявил «URA.RU» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко, совершенно очевидно, что сегодня необходимы новые подходы.

«Опросы населения показывают, что нынешних демографических мер, которые реализует государство, явно недостаточно. Да, инициативы, озвученные главой государства, сработают, однако они должны быть расширены. В частности, необходимо увеличить поддержку многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет. Ведь это именно тот период, когда люди попадают в так называемую „ловушку бедности“ — мама уже перестает получать выплаты на ребенка, но при этом редко имеет возможность выйти на работу», — пояснил эксперт. По его словам, проблему демографии нельзя решать исключительно при помощи денежных пособий: «Следует активнее развивать детские сады, а также негосударственный сектор дошкольного образования».

Демографию нельзя поднять по команде «Подъем!», констатировал в беседе с «URA.RU» глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин: «Думающие люди перед тем, как завести ребенка, исходят из целого ряда критериев. В частности, это безопасность, уровень здравоохранения и уровень образования. К сожалению, с безопасностью в стране дела обстоят плохо: детей теперь режут даже в школах. Здравоохранение доступнее также не стало. Образование дорожает, становится менее качественным, количество бюджетных мест сокращается. В итоге люди приходят к выводу, что не хотят рожать детей. В такой ситуации сделать что-то невозможно».

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов отмечает, что «детей нельзя купить». «Самое главное заблуждение заключается в том, что если добавишь к пособию тысячу рублей, то все сразу побегут рожать. Это не так, нигде этого добиться не удалось.

Тот же материнский капитал дал эффект только в ряде регионов — прежде всего в национальных республиках,

где с рождаемостью и без того все нормально. В тех же регионах, где рождаемость следовало бы поднять, такого эффекта мы не наблюдали», — заявил он «URA.RU». По мнению эксперта, необходимо запускать социальную рекламу, а также программы и фильмы, пропагандирующие семейные ценности: «Ничего этого у нас как не было, так и нет. В школах и вузах так и не появился предмет, связанный с семейным воспитанием».