Путин готов объявить, как будет жить Россия ближайшие шесть лет

21:28 30 января 2018 3

Президент говорил с доверенными лицами о «кремлевском докладе», анонимности в Интернете и будущем России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С началом нового срока Путина России стоит готовиться к новому технологическому скачку, сделал вывод директор Института новейших государств Алексей Мартынов, проследив за встречей Путина с доверенными лицами 30 января.

Встреча длилась несколько часов, на ней было затронуто сразу несколько актуальных тем, начиная от пресловутого «кремлевского доклада» и заканчивая «сверхзадачей», которая сегодня стоит перед Россией.

Начало прошлого срока Путина запомнилось «майскими указами», которые должны были улучшить медицину и образование Фото: Илья Московец © URA.RU

«Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая и социальная сфера, мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире, — заявил президент. — И, понимая это, мы должны обеспечить такой рывок, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут,. набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед».

При этом, по словам президента, стране придется устранить все, что мешает этому движению, «как бы не хотелось цепляться за то, что нам кажется дорогим и близким».

Слова Путина напрямую ложатся в логику его избирательной кампании, говорит Мартынов. «Ему важно было заявить об этом именно на встрече с доверенными лицами, многие из которых собирали подписи. От них он получает связь „от земли“ и может напитаться энергетикой всех россиян. Большинство населения поддерживает Путина, именно в такие исторические моменты можно запускать и реализовывать гиперпроекты, организовывать технологические прорывы», — заметил политолог в беседе с «URA.RU». Он полагает, что встреча отражает идею совместного проектирования этого скачка. За этой речью следует ожидать публикацию программы Путина. Политолог предполагает, что это произойдет уже на следующей неделе.

При этом, делая рывок вперед, России придется отказаться от некоторых культурных норм, которые мешают развитию страны, отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«У нас плохо развита трудовая миграция, считается нормальным выпивать. Кроме того, в отличие от наших мусульманских соседей мы чаще отдаем детей в детские дома. От этого всего следует отказаться, чтобы ускорить свое развитие», — рассказал эксперт «URA.RU».

Обсуждались на встрече и вопросы актуальной повестки. Так, Путин отметил, что Москва пока не собирается предпринимать что-то в ответ на публикацию Минфином США «кремлевского доклада». «Мы ждали этого списка и, не буду скрывать, готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов», — отметил глава государства. При этом президент сказал, что ему очень обидно, что его фамилии в этом докладе не оказалось. «Обидно, слушай», — пошутил Путин, имитируя кавказский акцент.

Путин заявил, что Россия пока не будет отвечать на «кремлевский доклад» американцев Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия придерживается взвешенной линии в работе с США, отмечает Смирнов. «Отвечать на список, который инициировал Конгресс, преждевременно. Американская исполнительная власть не несет за него ответственности. Я думаю Россия будет дальше наблюдать за ситуацией и при необходимости принимать ассиметричные меры», — заметил эксперт.

Обсуждался на встрече и вопрос анонимности в интернете. «Анонимность интернета, она, с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не 1937 год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете», — отметил Путин.

В канун избирательной кампании, вопрос анонимности в соцсетях наиболее актуален, отмечает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«Одна наша структура проследила за реакцией в соцсетях на прошлогодние митинги Навального и митинги по реновации. Большая часть негативных комментариев шла с IP-адресов, зарегистрированных в Украине, Грузии, Прибалтики, США, Канады.

Виртуально они жители Белгорода, Подмосковья, Читы и Владивостока. Однако по факту многие из них ведут украинцы еще с 2014 года. Министерство информационной политики Украины «поставило под ружье» 80 тысяч студентов», — замечает Матвейчев в разговоре с «URA.RU». Кроме того, прикрываясь анонимностью в интернете ведут свою активность агитаторы террористических групп и суицидальные паблики. «Стоит исходить из аксиомы, что честный человек за чужим именем скрываться не будет», — резюмировал Матвейчев.

Эксперты ждут программы от Путина уже в начале февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие эксперты заметили, что в 2012 году, когда Путин шел на третий срок, в январе—феврале активно выходили его программные статьи, которые легли в основу «майских указов». Однако сейчас все будет иначе, президент никогда не повторяется, заметил Мартынов. «Мы находимся в очень динамично меняющемся мире, внешний контур не дает расслабиться ни на секунду. В прошлый раз были статьи, а сам Путин шел от одной из партий. Сейчас ему нужна широкая поддержка и методы представления программы публике также будут реализовывать иначе», — отмечает эксперт.

Политологи предлагают подождать послание президента Федеральному собранию, которое ожидается уже в начале февраля. На нем президент должен обозначить основные контуры своего четвертого срока.