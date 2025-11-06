Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области простились с земляком, погибшим на СВО. Фото

06 ноября 2025 в 23:27
Боец был похоронен 6 ноября на родной земле

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ишимском округе (Тюменской области) 6 ноября прошло прощание с Русланом Белешевым. Он погиб в зоне спецоперации, защищая родные земли.

Прощание состоялось 6 ноября

Фото: telegram-канал Администрации Ишимского округа


«6 ноября Ишимский округ простился с гражданином России — Белешевым Русланом Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале местных властей.

Ранее в Ишимском районе прошли похороны бойца СВО Владимира Киселева. Он погиб в апреле, но проститься с ним родные и близкие смогли лишь 23 сентября.

