В Ишимском округе (Тюменской области) 6 ноября прошло прощание с Русланом Белешевым. Он погиб в зоне спецоперации, защищая родные земли.

«6 ноября Ишимский округ простился с гражданином России — Белешевым Русланом Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале местных властей.