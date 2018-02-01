«Из массовой партии КПРФ занялась „одепутачиванием“ коммерсантов»

02:54 01 февраля 2018 0

Федеральные политологи трактуют происходящее в УрФО, как демонстрацию движения КПРФ к уничтожению Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские эксперты объяснили нарастающее напряжение в уральских отделениях КПРФ, где происходит раскол из-за выдвижения кандидатом в президенты от компартии бизнесмена Павла Грудинина. «URA.RU» писало о том, что тюменский общественник и политический активист Юрий Рябцев стал главным героем раскола в региональном обкоме КПРФ. Он, поддерживающий лидера партии Геннадия Зюганова, пошел на конфликт с руководством своего отделения, и 1 января был исключен из КПРФ.

Схожий конфликт есть и в отделении югорских коммунистов. Выдвижение Грудинина было неоднозначно воспринято членами КПРФ и стало поводом для серьезного конфликта, а партия находится под угрозой уничтожения.

Юрий Рябцев так и не понял причину его исключения из КПРФ

Сегодняшний раскол, который уже достаточно ясно виден в партии, связан с рядом ошибок и ненужных рисков, которые были допущены руководством КПРФ. Например, решение лидера коммунистов Геннадия Зюганова не баллотироваться в президенты эксперты называют очень рискованным. «Данный избирательный цикл — последний, в котором может участвовать Зюганов. В 2024 году ему будет 80 лет, и он не сможет претендовать на президентский пост. Многие сейчас кажут: «Какой же ты лидер партии, если ты не пошел в президенты? Как ты можешь после этого быть лидером?», — отметил политолог и публицист Леонид Радзиховский. По его мнению, предвыборная инертность Зюганова неизменно приведет партию к системному краху КПРФ.

Особое раздражение у истинных коммунистов вызывает то, что кандидатом от КПРФ вместо идейного лидера, которому доверяет большинство членов вертикально выстроенной партии назначен, причем ряд коммунистов предполагает, что назначен под давлением, варяг, никакого отношения к КПРФ, по сути, не имеющий.

Петр Баранов называет Павла Грудинина (на фото) варягом, который привел партию к расколу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Павел Грудинин — наш классовый враг. Люди, которые состояли в партии и пришли в нее благодаря идейным, а не карьерным соображениям, которые разделяют идеи Ленина, Маркса, Сталина недовольны тем, что от коммунистической партии выдвигается эксплуататор, человек, извлекающий из рабочего класса добавочную стоимость», — отмечает левый активист, популярный видеоблогер Красного ТВ и Ленинградского интернет-телевидения Петр Баранов (Товарищ Краснов). Он считает, что недовольные выдвижением Грудинина вынуждены либо под серьезным давлением сами покидать КПРФ, либо изгоняются из нее.

Недовольство креатурой Грудинина отнюдь не беспочвенно, эксперты отмечают его спорную идеологию, неприличное (по меркам коммунистов) богатство. «Многие функционеры недовольны тем, что Грудинин — человек со стороны. Что партия не способна была выставить своего кандидата, а берет варяга. Еще минус —

в КПРФ есть немало людей, которых раздражает, что Грудинин богат (а по понятиям КПРФ он неприлично богат),

— пояснил Радзиховский. — Безусловный минус — двоякая идеология Грудинина — с одной стороны, он говорит о том, что представителям партии безусловно приятно — надо признать ДНР, но с другой — что необходимо наладить отношения с Западом и отказаться от санкций. Но у меня в голове не укладывается, как можно признать ДНР и отказаться от санкций одновременно?! Признание ДНР вызовет сильнейший ответный виток санкций». Эксперт отмечает, что такие заявления абсолютно не смущают кандидата в президенты от КПРФ, но зато это вызывает серьезное недовольство у думающих идейных коммунистов.

Поддерживают Грудинина, безусловно те, кто оказался в партии из каких-то других побуждений, например, желания использовать партию для того, чтобы потом выдвигаться в депутаты.

«Таким образом КПРФ из массовой партии, которой она была в 90-х превращается в партию проектную, которая работает на „одепутачивание“ коммерсантов», — пояснил Петр Баранов.

За немотивированным решением Зюганова выдвинуть кандидатом от КПРФ Грудинина видится в дальнейшем деморализация КПРФ в самый горячий предвыборный период, об этом говорит заместитель редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. «Выдвинут кандидатом в президенты человек, никакого отношения к партии не имеющий, некий финансовый кошелек, который поддерживал определённых людей в партии или некоторые проекты, который не отличается левыми идеями и не разделял идеи КПРФ, а более того, был депутатом от „Единой России“ в московской Думе. Это вещь, которая людей чрезвычайно расколола и является одним из факторов деморализующих КПРФ на сегодняшних выборах» — говорит Шурыгин и подчеркивает, что в данной ситуации КПРФ просто утрачивает авторитет у людей.

Именно выход из КПРФ идейных коммунистов, некий молчаливый бунт, и провоцируют сегодняшний раскол и внутренние конфликты в КПРФ, которые в дальнейшем выльются в серьёзные проблемы, вплоть до краха, считают эксперты.