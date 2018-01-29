Из-за Грудинина КПРФ в ХМАО под угрозой ликвидации

21:45 29 января 2018 6

Выдвижение Грудинина на выборы разделило югорских коммунистов на два враждующих лагеря Фото: Антон Белицкий © URA.RU

После выдвижения кандидатуры Павла Грудинина в президенты РФ внутри югорского отделения КПРФ произошел очередной конфликт. Коммунисты ХМАО переживают сильнейший кризис за все время существования регионального бюро, а их партия раскололась на несколько противоборствующих лагерей.

По мнению источника в партии, выдвижение Грудинина неоднозначно воспринято членами КПРФ и становится поводом для споров. Некоторые считают, что выдвижение кандидата это ошибка, совершенная Геннадием Зюгановым. А репутация политика пагубно влияет на имидж окружной партии, которая находится под угрозой уничтожения.

В доказательство своих слов источник приводит ситуацию с отделением КПРФ в Радужном где, по его мнению, 28 января произошел настоящий «красный переворот». Стоит отметить, что отделение коммунистов в Радужном считается одной из немногих оставшихся опорных точек влияния коммунистов в ХМАО.

Югорских коммунистов обвинили в «красном перевороте» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Первый секретарь горкома Покачи Жалаутдин Абдуразаков нашел несколько своих земляков и выбрал нового секретаря КПРФ городского отделения Абдулнасира Джамалова, при участии членов федерального бюро Василия Жукова и Васима Адыева. На это собрание старых членов партии, около 15 человек, не пригласили», — рассказывает один из югорских коммунистов. По мнению источника, Абдуразаков и Адыев создали новое городское отделение лояльное нынешнему первому секретарю окружного отделения Алексею Савинцеву, вопреки мнению большинства членов отделения.

«Все это сделано для того, чтобы на отчетно-перевыборную конференцию в Ханты-Мансийске поехали делегаты, которые будут поддерживать Савинцева при переизбрании на место первого секретаря окружкома», — комментирует инсайдер агентства.

Бывший первый секретарь отделения партии КПРФ Нижневартовского района Анатолий Криста, подтвердил агентству слова источника. По его мнению, раскол отделения начался еще с 2016 года и связан он с деятельностью лидера окружкома Алексея Савинцева, а выдвижение Грудинина стало очередным поводом и мотивом для споров внутри партии.

Также Анатолий Криста добавил, что никакой работы по поддержке Грудинина в ХМАО не проводится, а руководство окружкома занято своими собственными и внутренними выборами с целью удержать место в окружной думе.

Напомним, Анатолия Кристу исключили из партии по решению бюро окружного комитета КПРФ. Политика обвинили в распространении внутренней информации партии в СМИ, передаче журналистам негативных фактов о работе югорских коммунистов и даже в доносе в Генпрокуратуру на первого секретаря окружкома Алексея Савинцева.

Второй секретарь окружного Комитета КПРФ Иван Левченко считает, что информация источника агентства не соответствует действительности и является вымыслом злопыхателей, и никаких «красных переворотов» в отделениях партии нет.

«Выдвижение Грудинина от партии это очень грамотный ход Зюганова. 98 процентов членов поддерживают эту кандидатуру, а еще 2 процента вступает в дискуссию, после которой их вопросы сами по себе отпадают», — комментирует информацию источника один из лидеров югорских коммунистов.

Сам Левченко в ХМАО почти не бывает, сейчас он работает в областной думе. По одной из версий, он просто отчитывается в ЦК Москвы чтобы удержать свое место тем самым вводя в заблуждение федеральный центр.

Получить комментарий лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева, на момент публикации материала не удалось, телефон политика недоступен для звонков журналистов. Телефон члена партии из Радужного Жалаутдина Абдуразакова также недоступен для звонков журналиста.

По мнению политолога Александра Безделова, проблемы югорских коммунистов связаны с кадрами в то время, как сама партия имеет нереализованный потенциал. «Тот факт, что в ХМАО коммунисты уступают либерал-демократам не системное, а уникальное явление для РФ и зависит исключительно от кадрового вопроса. Коммунисты ХМАО стали заложниками мелкошкурных интересов людей, которые пытаются монетизировать потенциал партии. Среди лидеров и тех, кто собирается ими быть кадровая чехарда, которая идет в минус всей партии», — комментирует политолог.

Как уже сообщало агентство, раздор между югорскими коммунистами начался после выборов 2016 года, когда лидеров организации стали обвинять в финансовых махинациях. В ряде муниципалитетов были полностью ликвидированы первичные отделения партии, некоторые члены стали публично переходить в партию «Коммунисты России».

На какое-то время количество скандалов связанных с коммунистами Югры уменьшилось, однако после заявления о выдвижения Грудинина появились с новой силой. По одной из версий, общественная организация «Совесть», члены которой составляют костяк отделения КПРФ в Сургуте, отказались поддерживать президентскую кампанию Павла Грудинина, после появлении информации о поездках кандидата в Европу и его счетов в иностранных банках.