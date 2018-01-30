20:58 30 января 2018 1

Изгнанный экс-коммунист считает, что тюменское отделение КПРФ грубо нарушило устав, сделав Грудинина нелегитимным кандидатом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский общественник и политический активист Юрий Рябцев — главный герой раскола в региональном обкоме КПРФ. После выдвижения Павла Грудинина в кандидаты в президенты РФ, коммунист, поддерживающий лидера партии Геннадия Зюганова, пошел на конфликт с руководством своего отделения. 1 января Юрий Рябцев был исключен из КПРФ. Оправившись после конфликта, он рассказал о том, что происходит в обкоме.

— Юрий, есть мнение, что в ходе собраний местных ячеек КПРФ большинством голосов было принято решение выдвинуть кандидатом в президенты Геннадия Зюганова, а после съезда рядовых членов КПРФ поставили уже перед фактом. Как это было на самом деле?

— На местных конференциях выбирали делегатов на съезд, на котором должно было произойти выдвижение кандидата в президенты. При выборах делегатов представители местных ячеек давали рекомендации, кого предложить в качестве кандидата в президенты. Большинство членов КПРФ [Тюменской области] с низов и до верха, безусловно, поддерживало Геннадия Зюганова. С таким мандатом и поручением делегаты [первый секретарь обкома Тамара Казанцева и депутат Гордумы Тобольска Юрий Юхневич] отправлялись на съезд в Москву.

— Что произошло во время съезда? Почему мнение членов партии резко изменилось?

— Все, кому поручили голосовать за выдвижение Зюганова, почему-то приняли решение голосовать за Грудинина. Объяснений этому нет. Более того, на съезде выборы по выдвижению кандидата были безальтернативные.

Был только Грудинин. Никто из членов партии не взял на себя мужество выступить в качестве кандидата, взять ответственность за эти выборы.

— В чем причина такого решения?

— В партии сегодня не соблюдается устав и отсутствует политическая дисциплина. В связи с этим и отсутствует нормальная политическая дискуссия. Нет ротации внутри партии.

Решения первичных ячеек на съезде были проигнорированы, считает бывший член КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Почему Геннадий Зюганов, на ваш взгляд, отказался выдвигаться в кандидаты в президенты?

— Я уже неоднократно и публично заявлял о том, что в партии есть серьезные проблемы. Возможно, что Геннадий Зюганов мог в ходе голосования на выборах занять почетное второе место. Если же другой человек займет «непопулярное» место, то это не отразится негативно на имидже партии и ее лидера.

— После высказывания этой позиции вас исключили из партии, почему?

— Я знаю о том, что решение о моем исключении было принято еще 1 января. Мне об этом сообщили 12 января. Однако документов, по какой причине было принято такое решение, я до сих пор не получил.

Напомним, что тюменский общественник Юрий Рябцев после выдвижения кандидатом в президенты Грудинина был инициатором проведения в Тюмени митинга в поддержку Владимира Путина 31 января 2018 года. Позже он был в составе инициативной группы, которая предлагала провести в Тюмени референдум о прямом избрании глав муниципальных образований и депутатов. Проект закона Тюменской области, подготовленный общественниками, получил негативное заключение комиссии по госстроительству и местному самоуправлению и правового управления облдумы и был отклонен депутатами облдумы заочным голосованием.