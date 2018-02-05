Чемпионка: «Если придут за сочинской медалью, запихну им между булок»

14:43 05 февраля 2018 4

Челябинская конькобежка осталась без Игр, потому что МОК пошел на принцип Фото: Instagram Ольги Фаткулиной «olenka_fatkulina»

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина доказала в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, что не употребляла допинг, но оказалась в числе россиян, кого Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Игры в корейский Пхенчхан. Главная надежда южноуральцев на золото продолжает готовиться к соревнованиям на ледовой арене «Уральская молния», не понимая, чем она заслужила такое отношение. Перед тренировкой в понедельник она поговорила об этом с корреспондентом «URA.RU».

— К каким соревнованиям готовитесь после отказа МОК приглашать вас на Олимпиаду?

— Поговаривают, что наша Федерация проведет альтернативные Игры. Такие же, как Олимпиада. Пока мы не знаем, как это будет происходить. По календарю после Олимпиады у нас должен быть чемпионат мира в Китае [3-4 марта], затем в середине марта финал Кубка. И все, сезон закончен.

На несколько месяцев Фаткулина была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи Фото: Kremlin.Ru

— Ваша медаль Олимпиады-2014 хранится дома, не хотели от нее избавиться?

— Да, она сейчас дома. Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит — если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок!

— Вам не кажется, что МОК делает бессмысленным спортивный суд, отказавшись приглашать вас и других российских спортсменов после победы в Лозанне?

— Международный олимпийский комитет организует и проводит Игры. Поэтому они сами решают, кого звать на свои соревнования, кого нет.

— Вы понимаете, почему произошло то, что произошло?

Челябинские власти считают Ольгу Фаткулину одной из самых талантливых местных спортсменок Фото: Сергей Леонов © URA.RU

— Мы сами не понимали, что происходит: что в мире творится? Но мы — спортсмены, не опускаем руки, тренируемся. Жизнь же не заканчивается.

— У вас изменилось отношение к Олимпиаде и МОК после произошедшего?

— Конечно, изменилось. Много чего поменялось. И отношение к жизни, к людям. Теперь у меня другие взгляды. Произошел мини-переворот в сознании. Глаза стали смотреть шире.

— Вы на своей странице в Instagram написали, что информатор WADA Георгий Родченков внес вас в черный список из-за щек. Это правда или шутка?

— Это не шутка.

Он вполне серьезно говорил, что ему кажется, что раз у меня такие щечки, то я употребляла некие гормоны.

Что я была в сговоре с Россией [по допинговой программе]. Конечно, все это неправда. Мы это доказали в суде. Только ничего поменять уже не смогли.

Добавим, что Челябинскую область на Олимпийских играх представляют семь спортсменов: Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Егор Коротков, Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл), а также Николай Прохоркин, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов (хоккей).