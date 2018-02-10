Почему пьяным судьям и прокурорам позволили ездить за рулем

16:13 10 февраля 2018 6

Как рассказали собеседники «URA.RU», самый опасный для жизни и здоровья день в году — это вовсе не День Десантника, а День работников прокуратуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

МВД РФ на этой неделе запретило инспекторам ГИБДД задерживать пьяных сотрудников прокуратуры и судей. Теперь их нельзя штрафовать и тем более лишать транспортных средств. Это вызвало непонимание среди россиян, но юристы, сотрудники полиции и даже автоюристы изменению рады. Оказывается, уже несколько десятилетий по дорогам безнаказанно имеют право колесить отдельные статусные лица, однако новый закон снял неопределенность по отношению к ним. Но сейчас появилась надежда, что безнаказанность судей и сотрудников прокуратуры не будет абсолютной.

Согласно приказа МВД №948, судьи и сотрудники прокуратуры, попавшиеся нетрезвыми за рулем, едут не на медосвидетельствование. Сотруднику ГИБДД полагается составить рапорт на имя своего начальника, который должен будет передать его в квалификационную комиссию.

«На самом деле ничего нового не произошло. В принципе давно подразумевалось, что судьи неприкосновенны. Возбуждение дела против них возможно было только по „особому порядку“. Просто сейчас полицейское начальство напомнило своим сотрудникам, как поступать в таких случаях. Эта система существует давно, система несправедливая, и я считаю, что какие-то изменения в нее необходимо внести, но это должны быть изменения законов „О прокуратуре“ и об особом статусе судей», — объяснил «URA.RU» юрист, основатель движения «Общество Синих ведерок» Алексей Дозоров.

По словам правозащитника, приказ сохраняет «тонкую грань», когда у сотрудника ГИБДД остается право воздействовать на хулигана с особым статусом в случае, если действия того «явно угрожают жизни окружающих». Но, по словам Дозорова, на практике крайне сложно определить и доказать, представлял ли размахивающий пистолетом пьяный судья опасность или нет — в конечном счете решить это может только суд. Если последний сочтет позицию полицейского неубедительной, страж порядка рискует отказаться за решеткой на срок до четырех лет за попытку защитить граждан от оказавшейся «мнимой» опасности.

«Про ГИБДД не скажу, а в полиции у нас такой случай был. Сотрудники ППС остановили у нас пьяного зампрокурора [Свердловской области] по фамилии Тухляков в 1996 году. День работников прокуратуры он отмечал, как потом выяснилось, — рассказал „URA.RU“ председатель свердловского Объединенного профсоюза работников внутренних дел, ветеран службы Михаил Павлов. — Задерживало его четверо полицейских, причем, они даже не знали, что он сотрудник прокуратуры. Он не представился. Вмедвытрезвителе только при личном досмотре нашли удостоверение и все немедленно начали извиняться. В итоге все четверо инспекторов ППС были привлечены к уголовной ответственности: только одного признали невиновным, который за рулем в машине сидел и даже не выходил из нее, еще одного — осудили условно, а двоим дали по три года за превышение должностных полномочий. Среди равных у нас есть более равные граждане».

По словам бывшего милиционера, теоретически во всех подобных ситуациях сотрудники ППС или ГИБДД по действующему и до нового приказа регламенту должны позвонить по специальному телефону дежурной части соответствующего ведомства. Там обязаны выслать машину и за счет налогоплательщиков аккуратно отвезти пьяного автовладельца до дома «во избежание неприятных инцидентов». Но на практике все это достаточно хлопотно.

Впрочем, по мнению адвоката Сергея Колосовского, в приказе МВД есть два положительных момента. Велика вероятность, что вместе с иными изменениями законодательства он позволит все-таки жестче наказывать нарушителей в мантиях. «Речь ведь не идет об освобождении судьи от ответственности, а только об исключении полиции из числа тех, кто может оказывать давление на судей. Причем, наверное, надо смотреть это в контексте пакета изменений. Собственно, смысл нового регламента в том, что сотрудник составляет не протокол, а рапорт и направляет его начальству, а там его передают руководству суда, которое решает вопрос о мерах дисциплинарного характера. Предусматривается снижение при этом роли председателя суда и повышение роли квалификационной комиссии», — поясняет юрист.

Кроме того, по словам Колосовского, приказ МВД фиксирует норму, что сотрудник ГИБДД обязан воспрепятствовать движению автомобиля должностного лица, если у того есть очевидные признаки алкогольного опьянения — раньше это не было оговорено, что ставило представителей полиции в невыгодное положение, когда они должны были доказывать потом на суде правомочность своих действий. В конечном же счете, по его мнению, возможен вариант, при котором по новой системе судьи и прокуроры на основании рапортов полиции по решению квалификационной комиссии за пьяную езду будут лишаться должности. Это зависит от того, как сложится дальнейшая практика, и не побоятся ли инспектора писать рапорты начальству.