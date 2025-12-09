Пермяки массово приватизируют жилье: более 600 квартир перешли в частную собственность

Несовершеннолетние собственники сохраняют право на бесплатную приватизацию после достижения 18 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

С начала текущего года жители Перми оформили право собственности на 602 муниципальные квартиры. Это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба администрации города.

«Всего за отчетный период поступило 853 заявления на приватизацию. В результате 930 горожан стали собственниками 23,2 тысячи квадратных метров жилья (602 квартиры)», — указано на сайте пермской мэрии.