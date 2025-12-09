Федеральный застройщик купил долю в тюменской строительной компании

Пискулин останется миноритарием «Творчества» Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Краснодарская девелоперская группа «Точно» приобрела долю в тюменской строительной компании «Творчество». По итогам сделки основным владельцем регионального застройщика стал Николай Амосов, глава «Точно». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на совладельца тюменского девелопера Илью Пискулина.

«Владелец краснодарской компании Николай Амосов стал крупнейшим владельцем регионального застройщика. Пискулин при этом остается миноритарием „Творчества“, а второй учредитель застройщика Марсель Габдульманов сохранит статус управляющего партнера», — сообщается на сайте издания. Представители «Точно» подчеркнули, что объединять компании не планируется, а бренд «Творчество» будет сохранен.