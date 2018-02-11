21:26 11 февраля 2018 1

Крушение Ан-148 в Подмосковье окутано тайной — пилоты ничего не успели сообщить на землю Фото: телеграм-канал Mash

Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье могло стать «внешнее вмешательство» — об этом свидетельствует тот факт, что у пилотов не было ни секунды для исправления ситуации. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, имеющаяся на данный момент информация позволяет значительно сузить круг возможных версий авиакатастрофы.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Согласно последним данным, на борту находился 71 человек. Сообщается, что выживших нет. По одной из версий, Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом. Представители МЧС заявляют, что шансов остаться в живых у членов экипажа и пассажиров не было.

Бортовые самописцы должны пролить свет на причины катастрофы в Подмосковье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По неофициальным данным, у лайнера перед крушением были зафиксированы странные показатели полета. Так, сначала Ан-148 набрал высоту примерно в 1800 метров, разогнавшись до 600 км/ч. После этого самолет по неизвестной причине начала снижение — сначала до 1500 метров. После этого лайнер снова поднялся до 1800 метров и сразу нырнул вниз, исчезнув с экранов радаров. Именно на это обстоятельство в разговоре с «URA.RU» обращает внимание председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

«Действительно, зафиксированы очень странные параметры: самолет то набирал скорость, то снижался. При этом командир ни слова не передал о неисправностях. О чем это говорит? Только об одном — произошло что-то мгновенное и экстраординарное», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, очевидно, что причина катастрофы — отнюдь не отказ двигателя: «Всех пилотов учат летать на одном двигателе. Даже если второй откажет, уверяю вас, пассажиры этого не заметят. К тому же, в такой ситуации у экипажа было бы время сообщить на землю о технической неисправности. Именно поэтому можно сделать вывод, что произошло нечто, связанное с внешним вмешательством». Под таковым, по словам эксперта, можно понимать и столкновение с другим воздушным судном, и террористический акт. При этом он усомнился в том, что имела место ошибка пилота.

Член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник заявил «URA.RU», что версия спланированной диверсии «должна рассматриваться в первую очередь».

«Тут или взрыв, или внезапный отказ двигателя. Я бы первым делом начал рассматривать версию теракта — у нашей страны много врагов, так что все возможно»

, — пояснил он.

Бывший командир воздушного судна Александр Романов соглашается с тем, что причиной ЧП вряд ли стали технические проблемы или плохие метеоусловия. «На самом деле не так много ситуаций, при которых нельзя нормально посадить самолет. Метеоусловия в том районе были нормальные. Зимой, как правило, нет грозовых облаков. На обледенение тоже не похоже — там совсем иная картина. Я очень сомневаюсь, что самолет развалился от старости, хотя такое бывает», — сказал «URA.RU» Романов. Он обращает внимание и на расположение обломков: «Они разбросаны на очень большой площади — это может говорить о том, что самолет, судя по всему, развалился еще в воздухе».

Все эксперты указывают и на то, что за штурвалом был опытный пилот — к тому же, этот тип воздушного судна был хорошо известен летчикам. «Саратовские авиалинии» были единственной авиакомпанией в стране, которые эксплуатировали два отечественных самолета — Ан-148 и Як-42.

Как заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, СК изучает все возможные версии причин крушения Ан-148 в Подмосковье. В том числе будет выяснено, как обеспечивалась безопасность со стороны авиакомпании. На место крушения Ан-148 выехал председатель СК Александр Бастрыкин. Ранее по его поручению расследование уголовного дела было передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.