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26 февраля 2018
13:42  26 февраля 2018 2

Сколько нужно времени, чтобы стать «мобильным избирателем»?

«URA.RU» проверило, просто ли получить право выбрать президента не по прописке
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
«Перерегистрироваться» для президентских выборов можно в избирательных комиссиях, МФЦ или на «гослуслугах»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Возможность голосовать не по месту регистрации — главная новация текущих президентских выборов. В ЦИК утверждают, что для этого достаточно просто прийти в любой из территориальных избирательных комиссий (ТИКов) или МФЦ после 31 января и назвать избирательный участок страны, на котором ты хочешь голосовать. По уверению Центризбиркома, предоставление услуги «Мобильный избиратель» не должно занимать более 5 минут. Так ли это на самом деле, проверил корреспондент «URA.RU», отправившись в один из МФЦ на востоке Москвы.

Первое, что я увидел, заходя в МФЦ — это реклама того самого «Мобильного избирателя». Плакат, наклеенный справа от входа, предлагал проголосовать по месту пребывания без лишних сложностей. Однако сразу после этого в глаза бросалась огромная очередь к интерактивному экрану, который раздавал талоны на предоставление услуг МФЦ. В ней были в основном пенсионеры. Несмотря на то, что я пришел в самый разгар рабочего дня, стоять, чтобы просто получить талон на электронную очередь, пришлось минут десять.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Замоскворецкий". Москва, госуслуги, электронная очередь, консультация, обслуживание, сервис
Всего на 12-миллионную Москву более 100 МФЦ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ждать придется долго. Вы готовы?», — спросила сотрудница МФЦ у пожилого человека, выдавая талон. Оказалось, он тоже пришел сюда для того, чтобы голосовать не по месту регистрации. Пенсионер заметил, что ему торопиться некуда и он готов подождать.

А я все же решил уточнить, когда смогу получить услугу. Сотрудница сказала, что ожидание займет минут сорок. Не знаю, что произошло затем (журналистом я не назывался), но к заветному окну позвали уже минут через пять.

Сама «перерегистрация» заняла немного времени. Ты просто протягиваешь паспорт и говоришь адрес «фактического места пребывания», данные вносят базу и называют УИК, к которому приписан дом. Взяли у меня и номер телефона — на него должна прийти напоминающая СМС с адресом участка в день голосования.

Выбрать УИК самостоятельно я не смог — система закрепила меня за ближайшим к месту жительства избиркомом. По завершении регистрации сотрудница дает отрывной талон, который ты вместе с паспортом и должен предъявить избирательной комиссии при голосовании.

«Услуга очень популярная, за день переоформляется человек по двадцать», — сказала сотрудница МФЦ. И это при том, что приходят в основном люди в возрасте. Та же молодежь может пройти перерегистрацию, не выходя из дома, просто зайдя на «Госуслуги». И это правильный путь, ведь отдельного окна для «мобильного избирателя» в Москве нет — ожидать приходится в порядке общей очереди.

В совокупности я провел в МФЦ где-то полчаса. Из них саму услугу получал минут семь.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Замоскворецкий". Москва, мфц, госуслуги, электронная очередь, обслуживание, собянин портрет, сервис
К интерактивному окну часто выстраиваются очереди
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В национальном общественном мониторинге (ведет мониторинг президентских выборов независимо от ЦИК), мой случай назвали типичным: сама услуга занимает 5-10 минут, еще от 20 до 40 минут приходится проводить в очереди. «В некоторых регионах для „мобильного избирателя“ отведено отдельное окно, и там ждать нужно меньше. Но в целом московский результат вполне отражает общероссийскую норму», — заверила «URA.RU» активист движения Елена Бабченкова. Она удивилась, что выбрать УИК самостоятельно не удалось — система должна предоставлять такую возможность.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы заявили, что «мобильным избирателем» можно стать и быстрее. «Все услуги в центрах предоставляются в порядке электронной очереди. Среднее время ожидания сейчас в сети центров госуслуг составляет около пяти минут. Вы называете сотруднику адрес, по которому будете находиться в день выборов, специалист находит ближайший УИК. Все очень просто и быстро», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь центров Мария Чеснокова.

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Услуга «перерегистрации» на выборы активно рекламируется в МФЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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