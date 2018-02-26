Сколько нужно времени, чтобы стать «мобильным избирателем»?

13:42 26 февраля 2018 2

«Перерегистрироваться» для президентских выборов можно в избирательных комиссиях, МФЦ или на «гослуслугах» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возможность голосовать не по месту регистрации — главная новация текущих президентских выборов. В ЦИК утверждают, что для этого достаточно просто прийти в любой из территориальных избирательных комиссий (ТИКов) или МФЦ после 31 января и назвать избирательный участок страны, на котором ты хочешь голосовать. По уверению Центризбиркома, предоставление услуги «Мобильный избиратель» не должно занимать более 5 минут. Так ли это на самом деле, проверил корреспондент «URA.RU», отправившись в один из МФЦ на востоке Москвы.

Первое, что я увидел, заходя в МФЦ — это реклама того самого «Мобильного избирателя». Плакат, наклеенный справа от входа, предлагал проголосовать по месту пребывания без лишних сложностей. Однако сразу после этого в глаза бросалась огромная очередь к интерактивному экрану, который раздавал талоны на предоставление услуг МФЦ. В ней были в основном пенсионеры. Несмотря на то, что я пришел в самый разгар рабочего дня, стоять, чтобы просто получить талон на электронную очередь, пришлось минут десять.

Всего на 12-миллионную Москву более 100 МФЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ждать придется долго. Вы готовы?», — спросила сотрудница МФЦ у пожилого человека, выдавая талон. Оказалось, он тоже пришел сюда для того, чтобы голосовать не по месту регистрации. Пенсионер заметил, что ему торопиться некуда и он готов подождать.

А я все же решил уточнить, когда смогу получить услугу. Сотрудница сказала, что ожидание займет минут сорок. Не знаю, что произошло затем (журналистом я не назывался), но к заветному окну позвали уже минут через пять.

Сама «перерегистрация» заняла немного времени. Ты просто протягиваешь паспорт и говоришь адрес «фактического места пребывания», данные вносят базу и называют УИК, к которому приписан дом. Взяли у меня и номер телефона — на него должна прийти напоминающая СМС с адресом участка в день голосования.

Выбрать УИК самостоятельно я не смог — система закрепила меня за ближайшим к месту жительства избиркомом. По завершении регистрации сотрудница дает отрывной талон, который ты вместе с паспортом и должен предъявить избирательной комиссии при голосовании.

«Услуга очень популярная, за день переоформляется человек по двадцать», — сказала сотрудница МФЦ. И это при том, что приходят в основном люди в возрасте. Та же молодежь может пройти перерегистрацию, не выходя из дома, просто зайдя на «Госуслуги». И это правильный путь, ведь отдельного окна для «мобильного избирателя» в Москве нет — ожидать приходится в порядке общей очереди.

В совокупности я провел в МФЦ где-то полчаса. Из них саму услугу получал минут семь.

К интерактивному окну часто выстраиваются очереди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В национальном общественном мониторинге (ведет мониторинг президентских выборов независимо от ЦИК), мой случай назвали типичным: сама услуга занимает 5-10 минут, еще от 20 до 40 минут приходится проводить в очереди. «В некоторых регионах для „мобильного избирателя“ отведено отдельное окно, и там ждать нужно меньше. Но в целом московский результат вполне отражает общероссийскую норму», — заверила «URA.RU» активист движения Елена Бабченкова. Она удивилась, что выбрать УИК самостоятельно не удалось — система должна предоставлять такую возможность.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы заявили, что «мобильным избирателем» можно стать и быстрее. «Все услуги в центрах предоставляются в порядке электронной очереди. Среднее время ожидания сейчас в сети центров госуслуг составляет около пяти минут. Вы называете сотруднику адрес, по которому будете находиться в день выборов, специалист находит ближайший УИК. Все очень просто и быстро», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь центров Мария Чеснокова.