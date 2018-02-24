Все о ЧВК: кто идет в наемники, сколько они получают и чем рискуют

12:48 24 февраля 2018 11

Частные военные компании в России вскоре легализуют Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ближайшее время в России узаконят частные военные компании (ЧВК). Такой законопроект разработан и вскоре будет внесен в Госдуму. Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству ГД Михаил Емельянов рассказал «URA.RU»: «Такие компании уже давно легально существуют в США, Великобритании, Израиле, их создает Китай. У нас есть все для профессиональной работы ЧВК, поэтому было бы глупо не воспользоваться такими преимуществами». По словам Емельянова, многочисленные локальные конфликты, в том числе в Сирии и на Украине, показали, что участие представителей ЧВК вполне оправдано. По его мнению, закон «в том или ином виде будет принят».

Частные военные компании сегодня работают по всему миру Фото: depositphotos.com © URA.RU

Частные военные компании существуют в России уже достаточно давно, однако на сегодняшний день их деятельность считается незаконной — за наемничество в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность, сотрудникам ЧВК грозит до 15 лет лишения свободы. Несмотря на это, многие россияне регулярно пополняют ряды ЧВК.

Как правило, они работают по заказам бизнесменов, которые работают в неспокойных регионах, а также сотрудничают с иностранными госструктурами в качестве инструкторов, личной охраны или военных советников. В числе наиболее ярких примеров — защита торговых судов от нападения сомалийских пиратов.

Наиболее известным частным военизированным предприятием российского «происхождения» считается Moran Security Group (MSG).

На официальном сайте компании сообщается, что в MSG «работают военные и гражданские специалисты высочайшего класса, прошедшие специальную подготовку, имеющие опыт работы в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки». В «послужном списке» компании — защита судов от нападений, охрана нефтяного бурильного оборудования в Ираке, проведение обучения по безопасности местного персонала в Нигерии, услуги по VIP-сопровождению в Кении и др. По данным СМИ, MSG специализируется на личной охране первых лиц — якобы клиентом компании был даже президент Сирии Башар Асад.

К числу российских ЧВК, которые сегодня фактически находятся вне закона, зачастую относят «РСБ-Групп», «Антитеррор», «МАР», «Центр R», Slavonic Corps Limited, «ЧВК Вагнера» и E.N.O.T.CORP.

Государствам выгодно иметь ЧВК — это минимизирует их репутационные риски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель одной из ЧВК, согласившийся поговорить с «URA.RU» на условиях анонимности, рассказал, что этот рынок стремительно развивается: «Во-первых, сказывается безработица: многие мужчины идут работать в ЧВК не от хорошей жизни, не могут найти себе другого применения. Во-вторых, в таких компаниях усилилась потребность — военных конфликтов становится все больше. В-третьих, в стране есть проблема отставных военных — как правило, это еще сравнительно молодые мужчины, крепкие, здоровые, которые во многих случаях вынуждены работать охранникам в супермаркетах. В Америке, например, все иначе: там большая часть ЧВК формируется именно за счет отставников. В основном это опытные и компетентные люди».

Инсайдер в ЧВК также отметил, что любой желающий на работу не попадет: «Все серьезно: кандидату необходимо будет заполнить большую анкету, после чего его будет проверять служба безопасности — не хуже, чем при трудоустройстве в банк. В ЧВК существуют разные должности: и рядовые бойцы, которые должны уметь отлично владеть оружием и быть психологически устойчивыми, и аналитики, отвечающие за планирование конкретных операций».

Бывший сотрудник одной из российских ЧВК, пожелавший сохранить инкогнито, подтвердил «URA.RU», что большинство сотрудников военных компаний — это либо отставные военные, либо бывшие сотрудники правоохранительных органов.

«Люди идут туда чаще всего из-за денег, но не все до конца осознают степень рисков. Никому об этой работе рассказывать нельзя, поскольку она у нас до сих пор вне закона. При желании против тебя в России могут возбудить уголовное дело»,

— рассказал собеседник «URA.RU».

По его словам, ЧВК участвуют в различных кампаниях государства: «Но если, условно говоря, „частники“ организуют провокацию на территории другого государства, то к России будет невозможно предъявить претензии — формально она за нас не отвечает». В то же время он отметил, что «частники» зачастую бесправны: «Если попадешь в плен, то спасать тебя вряд ли кто-то будет».

Средняя зарплата сотрудника ЧВК составляет 3-4 тысячи долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

По мнению военного эксперта Михаила Тимошенко, к созданию ЧВК следует относиться исключительно как к бизнесу. «Легализация компаний необходима — это выгодно и государству, которое сможет через кого-либо нанимать „частников“, когда использование армии или полиции невозможно по разным причинам».

«Это очень выгодный бизнес, учитывая развитие системы гибридных войн, — добавляет президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. — Надо понимать, что ЧВК практически всегда связаны с государством и спецслужбами — так принято во всем мире, по-другому и быть не может», — сказал Линдер.

По его словам, довольно остро стоит кадровая проблема: «По идее, в ЧВК должны работать высококлассные специалисты. Но в них необходимо инвестировать огромные средства, к этому далеко не все готовы.

Некоторые считают, что это не очень рентабельно: дескать, чем неделями вкладывать бешеные деньги, проще похоронить и нанять новых сотрудников».

Линдер рассказал, что «сумасшедших денег в ЧВК не платят»: «Конечно, „частники“ получают кратно больше, чем обычные контрактники в армии. Мультимиллионером, конечно, не станешь: среднестатистическая зарплата сотрудника ЧВК составляет 3-4 тысячи долларов. Хотя порой за отдельные очень рискованные миссии человек может получить десятки тысяч долларов. Однако на это пойдет далеко не каждый — никогда нет уверенности, что из очередной командировки ты вернешься обратно домой».

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, утверждает, что легализация ЧВК в России «крайне необходима». Он советует брать на вооружение американский опыт. «США при помощи частных военных компаний решают важнейшие задачи в Африке и на Ближнем Востоке. В их распоряжении находятся даже истребители, которые передаются по лизингу. При этом формально государство не вмешивается в конфликты, минимизируя тем самым возможные репутационные риски», — пояснил «URA.RU» Судаков. По его словам, сегодня, если России, к примеру, потребуется войти в Ливию для выполнения определенных задач, то сделать это будет проблематично. Наличие у государства ЧВК позволяет это сделать в упрощенном режиме, отметил собеседник агентства.

Судаков также пояснил, что легализация ЧВК позволит создать дополнительные рабочие места, а также предоставит своим сотрудникам социальные гарантии: «Нелегальный наемник в случае ранения не получает никакой компенсации, если он погибает, то его родные не могут претендовать на какие-либо страховые выплаты. Если же речь идет о сотруднике ЧВК, то он вправе претендовать на трудовую книжку и все социальные гарантии».