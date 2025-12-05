В Тюменской области браконьера осудили за убийство лося

Браконьер с напарником разделали убитое животное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области браконьеры застрелили лося. После чего разделали тушу и попытались перевезти останки на автомобиле, однако машину остановили сотрудники ДПС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«22 мая 2025 года мужчина и его сообщник, чье дело рассматривается отдельно, проникли в лесной массив без разрешения на охоту. Они использовали самодельное огнестрельное оружие для убийства лося, которого затем разделали», — сообщили в пресс-службе судов.

Для вывоза мяса мужчины привлекли знакомого на автомобиле УАЗ. Тот, по данным суда, не был осведомлен о незаконном происхождении добычи.

Во время перевозки туши машину остановили сотрудники ДПС. Инспекторы выявили признаки браконьерства и передали информацию в полицию. Впоследствии у злоумышленников изъяли самодельное оружие, ножи, рации и части туши животного. Экспертиза подтвердила вид и стоимость ущерба, который был признан крупным.