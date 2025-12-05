В ХМАО дума лишилась седьмого депутата и приблизилась к роспуску

Дума Нефтеюганска потеряла седьмого депутата в текущем созыве Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Дума Нефтеюганска (ХМАО) лишилась седьмого депутата и еще больше приблизилась к роспуску. Суд удовлетворил требование прокуратуры о прекращении полномочий Ивана Мурзина. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте города.

«Полномочия депутата думы города Нефтеюганска прекращены в связи с утратой доверия. Решение суда вступило в законную силу», — подтвердили журналисту в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Антикоррупционная проверка ведомства выявила, что депутат скрыл сведения о доле в коммерческой организации с многомиллионным оборотом. По данным СБИС, он являлся учредителем ООО «ТКО Сервис» с сентября 2021 года по февраль 2022-го. Мурзин пытался оспорить результаты проверки и даже выиграл дело в первой инстанции, Нефтеюганский районный суд встал на его сторону. Однако окружной суд это решение отменил. Гордума пока не приняла отставку Мурзина, его данные остаются на сайте представительного органа власти.

Продолжение после рекламы

Ранее со скандалами гордуму покинули еще 6 депутатов, считавшиеся ставленниками теневого мэра, депутата думы ХМАО Степана Пыталева: Константин Черных (скрыл доходы), Олег Газизов (незаконно избран при наличии судимости за наркотики), Ян Коваль (купил на бюджетные деньги комбината школьного питания «Мерседес»), Александр Дудич (не задекларировал квартиру), бывший вице-спикер Рафаэль Галиев (скрыл спецтехнику на 140 миллионов рублей в Геленджике) и спикер Марат Миннигулов (также не указал в декларации имущество). Также прокуратура требует отставки еще двух депутатов: спикера Александра Никитина, который, по мнению ведомства, незаконно получил пост, и Максима Мальчикова (проверка также выявила нарушения в декларации). Источники сообщают о претензиях силовиков и к другим депутатам гордумы.