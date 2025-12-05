Логотип РИА URA.RU
Общество

После жалоб курганских пожарных полиция направила материалы проверки в следком

05 декабря 2025 в 09:45
В курганской полиции отреагировали на жалобу рядовых пожарных

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отдела МВД «Кетовский» (Курганская область) провели проверку после жалоб местных пожарных на самоуправство начальника и направили материалы в следственный отдел. Об этом URA.RU узнало из ответа ведомства на редакционный запрос.

«По указанным в обращении фактам в отделе МВД „Кетовский“ ранее проводились проверки, по результатам которых материалы направлены в Кетовский межрайонный следственный отдел», — говорится в ответе ведомства. Следователи должны принять решение в рамках полномочий.

Проверки в кетовской пожарно-спасательной части №27 проводились после жалоб двух местных пожарных на самоуправство начальника. Граждане уверяют, что в действиях руководителя имеются признаки совершения преступлений. Об этом они сообщали в уральское полпредство — оттуда материалы были пересланы в полицию.

В ГУ МЧС заявляют, что проводилась внутренняя проверка руководителя. Проверяющие не нашли подтверждения заявленным пожарными фактам. Такой ответ поступил от чрезвычайного ведомства в редакцию. В следственный комитет также был направлен запрос, ответ ожидается.

