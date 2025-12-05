Российский бизнес ускорит платежи при зарубежных сделках

География сервиса «Дело.Глобал» охватывает самые популярные направления параллельного импорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России появилась услуга по оптимизации международных B2B-платежей, работающая по принципу «одного окна». Сервис «Дело.Глобал», запущенный Делобанком, позволяет компаниям делегировать рутину по валютному контролю и оформлению документов для сделок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе банка, решение позволяет бизнесу автоматизировать и упростить проведение платежей партнерам в другие страны.

«Сейчас бизнес нуждается в простых и надежных решениях для международных расчетов. С помощью „Дело.Глобал“ мы вернули нашим клиентам возможность проводить международные B2B-платежи так же легко, как раньше, — в интернет-банке российского финансового учреждения, с полным контролем на каждом этапе. Теперь предприниматель может самостоятельно инициировать платеж, а всю работу с документами и валютным контролем мы берем на себя», — отметил директор Делобанка Максим Световцев.

В финансовой организации отмечают, что актуальность нового инструмента продиктована изменениями на рынке внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Малый и средний бизнес в России сталкивается с удлинением логистических цепочек, затраты на которые теперь могут достигать 30–40% от стоимости товара.

В то же время вектор торговли сместился на Азию и дружественные страны, где расчеты все чаще ведутся в национальных валютах. В этой ситуации сервис «Дело.Глобал» закрывает потребность в надежной инфраструктуре для перевода денежных средств.

Клиент может онлайн выбирать валюту платежа и фиксировать выгодный для себя курс обмена. Кроме того, у него есть возможность загружать документы через личный кабинет в банке и проводить в нем обмен электронными документами по сделкам. Это исключает необходимость обмена важными файлами через мессенджеры или почту.

География «Дело.Глобал» охватывает практически все страны мира, включая самые популярные направления параллельного импорта: Китай, Турцию, ОАЭ, Индию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Египет, Китай и другие. Безопасность и скорость транзакций обеспечиваются расчетами через проверенные банки-партнеры. Платить с помощью сервиса можно за самые разные товары и услуги: от медицинских процедур и промышленных товаров до оплаты долей в уставных капиталах и продуктов.

Пользователи «Дело.Глобал» также получают возможность избавиться от комиссий при расчетах с зарубежными партнерами. Достаточно начать проводить международные платежи до 29 декабря 2025 года. Количество операций не ограничено, а комиссия за валютный контроль составит 0,15%

Делобанк — Филиал «Дело» АО Банк Синара.

Федеральный банк для малого и среднего бизнеса, с которым легко развивать новые проекты и направления, эффективно управляя денежными потоками. Делобанк ежегодно подтверждает цифровое лидерство — входит в ТОП-5 федеральных банков в рейтинге Markswebb Business Internet / Mobile Banking Rank 2019-2024. Более 200 000 предпринимателей и компаний России уже выбрали Делобанк. Одними из первых на рынке они получают инновационные сервисы.

Акция «ВЭД для бизнеса Дело.Глобал». Период проведения с 27.11.2025 по 31.12.2025. В рамках акции не взимается комиссии в размере 0,6% от суммы перевода, но при этом при сумме перевода менее 2500000 руб. — комиссия 300 евро по курсу ЦБ РФ на дату получения. Комиссия за валютный контроль составляет 0,15%, но не менее 700 руб. (в т.ч. НДС). Более подробная информация об организаторе акции, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения доступна на https://delo.ru/delo_global. Не оферта.