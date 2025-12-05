Логотип РИА URA.RU
Свердловским приставам поставили жесткий запрет на Новый год

Свердловским приставам запретили дарить и получать подарки на Новый год
05 декабря 2025 в 09:41
Если подарок расценивается как взятка, сотрудник будет привлечен к уголовной ответственности

Фото: Размик Закарян © URA.RU

ГУФССП России по Свердловской области напомнило о запрете дарить и получать подарки судебным приставам в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ограничения касаются любых даров, которые могут быть связаны с выполнением служебных обязанностей сотрудниками службы судебных приставов региона.

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками, в целях реализации действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обращает внимание на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», — сообщили в ГУФССП России по области. Ведомство подчеркнуло, что данный порядок основан на нормах федерального законодательства о государственной гражданской службе, противодействии коррупции и положениях Гражданского кодекса РФ.

В управлении уточнили, что запрет не распространяется на подарки, полученные в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и иных официальных событий, а также в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами и подзаконными актами. К подаркам относят деньги, продукты питания, цветы, сувенирную продукцию и другие материальные ценности.

За получение таких даров в связи со службой судебному приставу может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а если подарок будет квалифицирован как взятка — привлечение к уголовной ответственности. О фактах возможных нарушений запрета со стороны работников службы граждан просят сообщать по круглосуточному «телефону доверия» ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343) 286-06-53.

