Вытянули счастливый билет: как пермяки разбогатели в 2025 году

В 2025 году жители Пермского края выиграли несколько десятков миллионов рублей. Самый крупный выигрыш составил 29 млн рублей. Но чаще всего пермякам везло в розыгрышах 1-2 млн рублей. Кто и как стал миллионером в уходящем году — в материале URA.RU.

Сорвал куш на 29 млн рублей

Самая крупная удача в Пермском крае улыбнулась жителю региона 23 июля. Тогда был разыгран суперприз 28,1 млн рублей в лотерее от «Столото». Но пермяк решил рискнуть и отметил дополнительные числа во втором поле билета. Так, он увеличил сумму выигрыша до 29 млн рублей. Имя счастливчика до сих пор остается неизвестно. Либо он еще не оформил выигрыш, либо решил не раскрывать свои данные.

Трактор для отца

В сентябре сотрудник аэропорта и отец троих детей Виктор Корляков стал миллионером благодаря дочери. Девочка выбрала билет, который оказался выигрышным. Семье полагался автомобиль стоимостью 2 млн рублей, но пермяк предпочел забрать подарок деньгами. На эту сумму Виктор решил купить трактор для отца и планшет для дочери.

Автомеханик-миллионер

Чаще всего в 2025 году пермяки выигрывали миллион рублей. Один из таких призов достался автомеханику Марату. До этого он уже выигрывал 200-500 тысяч рублей. Мужчина разработал свою тактику и выбирал те числа, которые попадаются чаще всего.

Миллион за 300 рублей

Житель Пермского края Андрей тоже постоянный участник лотерей. Он каждый месяц тратит по 300 рублей на билеты и берет только первые три. В июле в тираже «Национальной лотереи» ему повезло. Он выиграл миллион, который потратил на путешествие. Сам Андрей работает строителем.

Миллион на Новый год

По итогам новогодней лотереи три жителя Пермского края стали миллионерами. Одним из них оказался таксист Разид Назмеханов, который выиграл миллион рублей. Мужчина рассказал, что часто покупает билеты на праздники. В этот раз приобрел не один, а сразу семь билетов. Приз планировал подарить дочерям.