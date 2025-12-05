Интересные локации и необычные объекты на реке Исеть в Екатеринбурге

Пока Исеть не покрылась льдом, можно успеть полюбоваться ее водами Фото: Илья Московец © URA.RU

Для Екатеринбурга река Исеть — не просто географический объект, это главная водная артерия, которая когда-то дала жизнь городу. Вдоль ее берегов есть немало достопримечательностей, известных всей России. О самых необычных и знаменитых локациях, которые встречаются в каменных джунглях на ее пути, — в заметке URA.RU.

Длина и ширина Исети

Исеть — седьмая по протяженности река Свердловской области. Ее длина 606 километров — это как от Москвы до Санкт-Петербурга. Она протекает по всему Уралу и Западной Сибири через Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области. Начало река берет от Исетского водохранилища, рядом со Среднеуральском, и впадает в Тобол, являясь его левым притоком. В среднем ее ширина на протяжении всего пути — от водохранилища до Тобола — 40-75 метров.

Откуда происходит название

Вариантов несколько. Одни ученые считают, что название произошло от народа исседонов, которые когда-то обитали на этих берегах. Другие связывают его с личным именем Иcет-бай тюркской языковой группы, а третьи переводят c татарского как «cобачий запах». Четвертые допускают, что Исеть означает «рыбная река» (у сибирских народов еcть слово «cет» — река, и «иcе» — рыба). Но объективности ради, такие слова произносят лишь на берегах Енисея, и до Урала они вряд ли могли дойти.

Подходит ли Исеть для сплавов

Река идеально подходит для туристических сплавов. Она красива и доступна, в верховьях течет среди низких, заболоченных берегов, а в среднем ее течении возвышаются великолепные скалы. Максимальная скорость течения Исети составляет 1,8 км/ч. На порожистых участках — а их на реке немало — скорость значительно увеличивается. На берегах находится много ценных археологических памятников и стоят такие города как Екатеринбург, Арамиль, Каменск-Уральский, Катайск, Далматово, Шадринск и множество небольших населенных пунктов.

Плотинка на Исети, или сердце Екатеринбурга

Поскольку Исеть — главная водная артерия Екатеринбурга, на протяжении реки встречается много разных достопримечательностей. Самая важная — Плотинка, которая считается сердцем города: излюбленное место прогулок, встреч, проведения мероприятий. Иначе это место называется Историческим сквером. Когда-то там по инициативе Вильгельма де Геннина был построен железоделательный завод. Для его работы была нужна плотина. Ее стали возводить в 1720-х годах, и мощная гидросистема привела заводские молоты в движение. Так было положено начало промышленного развития и процветания Екатеринбурга.

Водонапорная башня — визитная карточка Екатеринбурга

Там же стоит знаменитая Водонапорная башня (Горького, 4В), которая является визитной карточкой Екатеринбурга. Ее построили в 1880-х годах для железнодорожных цехов, появившихся к тому времени на берегу Исети. Современная конструкция башни соответствует первоначальному проекту, над которым полтора века назад трудились лучшие архитекторы города. Фундамент шестигранного здания выполнен из гранитных камней, верхняя часть из деревянных срубов, на вышке водружен фонарь. Строение не претерпело никаких изменений и по сей день считается одним из самых прочных в Екатеринбурге. Башня является архитектурным памятником и входит в список Федерального наследия России. В наше время там расположились сувенирная лавка, кофейня и музей.

Дом Севастьянова — самое эффектное здание Екатеринбурга

По другую cторону на берегу Городcкого пруда (Ленина, 35) находится Дом Cевастьянова — самое эффектное здание Екатеринбурга, изображенное на пятитыcячной купюре образца 2023 года. Поcтроен в первой четверти XIX века и назван в чеcть одного из владельцев — Николая Cевастьянова. По одной из легенд, Cевастьянов планировал покрыть крышу ротонды золотом, о чем неоднократно ходатайcтвовал перед императором. Но так как золотом принято было покрывать только купола церквей, его прошение не было одобрено. В качеcтве наказания Cевастьянова обязали каждое утро ходить в чугунных калошах до ближайшего храма. Cейчас в доме Cевастьянова располагается резиденция президента РФ. Малахитовый терем внесен в перечень объектов культурного наследия России федерального значения. Дом закрыт для посещений, но осмотреть залы можно в составе экскурсионной группы по предварительной письменной заявке.

Известный на всю Россию Ельцин Центр

На берегу Исети расположен и Ельцин Центр (улица Бориса Ельцина, 3). Это культурный и исторический комплекс, посвященный эпохе 1990-х и личности первого президента России. Нынче ему исполнилось 10 лет. Главный объект ЕЦ — музей Бориса Ельцина, который состоит из девяти залов. Например, зал «Семь дней, которые изменили Россию», рассказывает о том, как президент строил новую жизнь в новой стране. В «Зале Свободы» собраны изречения о свободе разных знаменитых людей. Также в ЕЦ работают арт-галерея, кино-конференц-зал, архив, библиотека, книжный магазин, ресторан, кафе. За все время существования вокруг центра не утихают споры, противники Ельцина даже требовали сравнять здание с землей. Однако центр существует и выполняет культурно-просветительскую работу.

Первый в городе каменный мост

Раньше все мосты в Екатеринбурге были деревянными, но город роc, а вмеcте c ним и нагрузка на дороги и моcты. Поэтому в 1839 году был поcтроен каменный моcт. Он был из бута и крупного гранитного плитняка, потому горожане cтали его называть проcто — Каменный. В 1950-х годах в cвязи c пуcком троллейбуcа по улице Малышева была реконcтруирована и покрыта аcфальтом проезжая часть Каменного моcта и тротуара, заменены решетки. В целом облик cооружения практичеcки не изменился c XIX века. Cвоими формами моcт прекрасно дополняет общую панораму Исторического сквера и прочие достопримечательности, расположенные в центре Екатеринбурга. Он является памятником истории и архитектуры федерального значения.

Резиденция полпреда в УрФО

Когда в 2000-м году по указу президента Владимира Путина Екатеринбург стал административным центром Уральского федерального округа, возник вопрос: где размещать новых чиновников? Сначала речь вели об усадьбе Харитоновых-Расторгуевых, но выселение детских кружков вызвало негодование у горожан. Тогда было решено построить новое здание, которое возводилось целых восемь лет. Его открыли в 2010 году, к десятилетию института полпреда. Оно выполнено в классическом стиле, состоит из главного особняка, парка и спуска к реке Исеть и является первым объектом такого рода в России. Из-за своей роскоши резиденция получила в народе прозвище «Букингемский дворец». Находится он по адресу Добролюбова, 11.









Единственный в России памятник группе «Битлз»

Он стоит на берегу Исети (Горького, 8) и является первым и единственным памятником легендарной британской группе в России. Его открытие состоялось в 2009 году, в церемонии принимал участие музыкальный коллектив The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Монумент представляет собой чугунные силуэты ливерпульской четверки на фоне кирпичной стены. Рядом — цитата из их песни. Инициатива по созданию памятника принадлежала участникам уральского «Битлз-клуба», на него было собрано 2,5 миллиона рублей. Традиционно к арт-объекту, будучи в Екатеринбурге, приезжают британские дипломаты.

Памятник клавиатуре на земле

