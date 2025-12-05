В Челябинске начали строить ледовый городок

Тема ледового городка посвящена юбилею Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовало возведение новогоднего ледового городка на площади Революции. Темой оформления станет 290-летие областного центра, сообщили в пресс-службе комитета по культуре администрации города.

«Ледовому городку быть! Мы начинаем возведение ледового городка „Челябинск, с юбилеем!“ на площади Революции. В ближайшее время установим ограждение, начнем завоз оборудования и материалов», — уточнили в пресс-службе.

Рабочая зона будет огорожена, что временно ограничит движение через площадь. Власти просят челябинцев учитывать это при планировании пеших маршрутов.

Продолжение после рекламы