В Челябинске начали строить ледовый городок
Тема ледового городка посвящена юбилею Челябинска
В Челябинске стартовало возведение новогоднего ледового городка на площади Революции. Темой оформления станет 290-летие областного центра, сообщили в пресс-службе комитета по культуре администрации города.
«Ледовому городку быть! Мы начинаем возведение ледового городка „Челябинск, с юбилеем!“ на площади Революции. В ближайшее время установим ограждение, начнем завоз оборудования и материалов», — уточнили в пресс-службе.
Рабочая зона будет огорожена, что временно ограничит движение через площадь. Власти просят челябинцев учитывать это при планировании пеших маршрутов.
Ранее URA.RU сообщало, что на строительство городка, посвященного юбилею Челябинска, направят 29,9 миллионов рублей. В эту сумму включены подготовка площадки, заготовка льда, монтаж горок, ледяных скульптур, световых инсталляций, ярмарочных домиков, а также техобслуживание и обеспечение безопасности объекта. В прошлые годы ледовый городок становился центром притяжения, его за сезон посещали более 300 тысяч жителей и гостей города.
