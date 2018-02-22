Почему Серебряков назвал хамство и грубость национальной идеей России

18:06 22 февраля 2018 7

Актер Алексей Серебряков оказался под шквалом критики со стороны коллег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На этой неделе разгорелся скандал вокруг актера Алексея Серебрякова. Причиной стало его интервью youTube- каналу «вДудь». Обсуждая с журналистом Юрием Дудем свой образ в картине Звягинцева «Левиафан», он сказал: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

В социальных сетях бурно отреагировали на это высказывание, ряд деятелей культуры также раскритиковали Серебрякова. Например, певица Эдита Пьеха предположила, что Серебряков не в себе. «Передайте ему, чтобы обратился к врачу», — заявила она журналистам. Глава киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссер Карен Шахназаров назвал это высказывание «некрасивым и бесчестным», а депутат ГД от партии «Родина» Александр Журавлев даже предложил лишить актера гражданства. «URA.RU» поговорило с коллегой Серебрякова актером Михаилом Пореченковым о случившемся. Он рассказал агентству, почему слова Серебрякова могли кого-то обидеть и в чем он сам видит национальную идею России.

Актер Михаил Пореченков рассказал «URA.RU», почему русские могут быть резкими Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Сейчас мы работаем над пьесой по роману Николая Лескова «Соборяне». Там есть такой герой, дьякон Ахилла, который говорит: «Может, мы резкие такие, потому что за нас никто не вступается? Потому что мы одни?». Действительно, бывает, что мы резки, но это потому что мы одиноки. Мы только сами за себя можем постоять, ведь больше с нами никого нет, только армия и флот, как говорится. Может быть, мы кого-то обижаем своим немного неуклюжим характером, но по настоящему мы люди добрые, и в нашей стране живут замечательные люди. Я много езжу по стране и всегда таких встречаю.

Любопытно, что с самыми жесткими людьми в своей жизни, я, например, столкнулся в канадском Ванкувере [В 2012 году Серебряков переехал с семьей в Канаду]. Это были недружелюбные индейцы в состоянии алкогольного опьянения. Мы за них с детства переживаем, думаем, что их там ковбои угнетают, а они оказались злыми, пьяными и достаточно агрессивными. Вот оно как бывает.

Наша же национальная идея заключается в том, что каждый должен самостоятельно заниматься самоопределением и не мешать другому. Надо сотрудничать и дружить. Мы — люди леса и должны жить в мире, иначе все поедим друг друга. Мы триста лет жили и живем в многонациональной и многоконфессиональной стране и умудряемся находить общий язык друг с другом. Поэтому наш опыт нам подсказывает, что нужно очень аккуратно друг к другу относиться и уметь договариваться. Наша идея должна быть обобщающая, а не разъединяющая.

У меня много друзей других национальностей и конфессий, мы замечательно живем, ходим друг у другу в гости, наши дети дружат, мы помогаем друг другу, если что-то случается. Поэтому не могу сказать, что грубость и хамство — это наша национальная черта. Это неправда. В нашей стране живут замечательные, прекрасные люди. Может быть, он [Алексей Серебряков] встретил кого-то нехорошего. Но всегда, когда встречаешь такого человека и понимаешь, что с ним что-то не так, нужно самому себе сказать: «Это просто такой период, все пройдет, и он обязательно поменяется и тебе понравится. Надо переждать».