Средний класс против Аэрофлота: зачем ввели ограничение ручной клади

21:54 22 февраля 2018 3

Средний класс требует от «Аэрофлота» «вернуть, все как было» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Аэрофлот» не на шутку разозлил российский средний класс. Новые правила провозки ручной клади вызвали серьезное возмущение у тех, кто активно летает. Авиакомпания запретила брать с собой на борт ноутбуки, фотоаппараты, зонты и некоторые другие вещи, если они не упакованы отдельно в чемодан для «ручной клади». А большинство самих таких рюкзаков и чемоданов теперь не подходят под новые требования компании. Отныне их ширина не должна превышать 20 сантиметров, тогда как наиболее популярные сумки 22-24 сантиметра.

Новые правила начали действовать с 15 февраля, однако волна негодования в соцсетях от активно летающих журналистов, чиновников и бизнесменов не утихает до сих пор. Так, глава коммуникационной компании «АГТ-Сибирь» Егор Егошин заметил, что «Аэрофлот» рискует потерять премиум-сегмент своих клиентов. «Аэрофлот, как премиальный бренд, занимает на рынке место best choice: выбирая его, не надо разбираться в формулировках, ограничениях, изучать, чем будут кормить на борту и прочем. Покупаешь — и спокойно летишь, при этом оплачивая свою уверенность».

Сравните: если хочу очень сэкономить, то я выберу условную «Победу», и перед вылетом/покупкой билета буду проверять, какой чемодан я смогу взять, а что можно будет взять в салон. А зачем тогда платить больше?», — вопрошает он на своей страничке в Facebook.

«Пострадают именно часто летающие пассажиры: один-раз-в-годники летают с большими чемоданами в отпуск, и все равно сдают их в багаж, и у них скорее всего даже и нет чемоданов для ручной клади», — считает Егошин.

«Аэрофлот» является лидером по числу авиаперевозок в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С ним солидарен и экс-заместитель мэра Волгограда, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который обладает «Золотой картой» «Аэрофлота». «Аэрофлот» ужесточает требования даже по сравнению с другими авиакомпаниями — членами альянса «Sky Team» (международный альянс авикомпаний — прим. ред.). Главный вопрос, на который бы хотелось получить ответ — насколько новация соответствует практикам альянса. И есть ли смысл из-за 2 см идти на конфликт с клиентами?», — вопрошает Калачев в беседе с «URA.RU».

Он надеется, что «Аэрофлот» покажет наличие обратной связи и услышит отзывы пассажиров. В ином случае, отношение к компании у многих изменится. «Не думаю, что авиакомпанию начнут бойкотировать, но люди буду чаще искать альтернативу», — отмечает политолог.

Директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов критикует «Аэрофлот» за внезапность новой меры. «Трудно себе представить, что „Аэрофлот“ решил стать „Победой“ в части отношения к клиентам. Это тема, которую можно было иначе продать потребителю, создать ожидание избавления от надоевших всем пассажиров с избытком ручной клади — и дать время на обсуждение параметров, в том числе самого спорного — ширины ручной клади в 20 см», — замечает политолог.

Впрочем, в самом «Аэрофлоте» нововведение пытаются представить именно заботой о пассажирах. «Система контроля провоза ручной клади была введена в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос «URA.RU».

Прибыль «Аэрофлота» в 2016 году составила почти 40 млрд рублей. Данных за 2017 год пока нет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако указали в компании и более важную причину — новые авиационные правила, введенные минтрансом еще в октябре 2017 года. По сообщению пресс-службы, именно они подтолкнули «Аэрофлот» к изменениям. Впрочем, тогда возникает вопрос, почему «Аэрофлот» анонсировал изменения только в феврале и почему за ним последовали не все авиакомпании. Так, Lufthansa и WizzAir до сих пор летают в России по старым правилам.

Это лишь вопрос времени, уверил «URA.RU» член общественного совета при Минтрансе, глава общероссийского объединения пассажиров Владимир Овсянников. «Другие авиакомпании также примут изменения, они не могут не исполнять федеральное законодательство, иначе будет предписание прокуратуры», — заметил эксперт.

По его словам, все претензии стоит переадресовать к депутатам, которые принимали новые правила. «Видимо, когда шло обсуждение, мнение граждан было слабо учтено. Ну что же, самое время заявить о претензиях хотя бы сейчас. Депутаты сами в конце концов летают, их семьи летают, их родственники летают. Я думаю, изменения возможны», — считает Овсянников.

Пока что он предлагает просто на время сменить чемоданы. «В конце концов сейчас не времена СССР. Производят самые разные линейки чемоданов. В том числе и те, которые вписываются в новый регламент. Ну, а если кто-то не хочет расставаться с бабушкиным чемоданом — тогда извините», — резюмирует эксперт.