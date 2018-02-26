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Главные новости Курганской области
22:24  26 февраля 2018 5

Курганцы в шоке от ареста второго подряд главного налоговика

Как отразится новый скандал со взяткой на политике и экономике региона
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Разное. Курган, рыжук владимир
По данным следствия, Рыжук крайне грубо попался на взяткеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области продолжают обсуждать задержание руководителя регионального управления налоговой службы Владимира Рыжука, о котором сообщили 22 февраля. Удивление вызвали известные персоны, замешанные в уголовном деле, и обстоятельства получения взятки. Многие зауральцы уверены: скандал, разразившийся незадолго до главных выборов года, отразится на имидже региона.

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Расследованием дела Рыжука занимаются не только курганские силовики
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука обвиняют в растрате казенного имущества и получении взятки в крупном размере. Рыжук был назначен на должность в декабре 2014 года, после отставки Юрия Касьяненко, которому позднее было предъявлено обвинение в превышении полномочий: он оказывал покровительство тюменской фирме, задолжавшей более 70 миллионов рублей по налоговым платежам. Налоговик распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга. Касьяненко был арестован в августе 2016 года и несколько месяцев провел в СИЗО. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако в конце 2017 года приговор изменили на условный.

К Владимиру Рыжуку у регионального Следственного комитета также появились претензии — они касались использования служебной машины для личных поездок и озвучивались еще летом 2017 года. Тогда в здании налоговой в Кургане прошли обыски, по словам источников агентства, позднее обыски были и в уральском управлении ведомства. Тем удивительнее, что, зная о внимании со стороны силовиков, Рыжук, согласно официальным данным Следственного комитета, лично берет взятку у известного курганского застройщика Владимира Баскаля в автомобиле, припаркованном у собственного офиса.

25 лет налоговой службеКурган, рыжук владимир, ткачев игорь
Еще недавно Владимир Рыжук (слева) получал поздравления с юбилеем службы от прокурора области Игоря Ткачева
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я не ожидал такого поворота событий, мне Рыжкук всегда казался жестким и принципиальным, я даже не допускал мысли, что можно к нему обратиться с просьбой о каких-то отсрочках платежей», — поделился своими эмоциями промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов. Согласно сообщениям пресс-службы Следственного комитета, транш из 500 тысяч рублей (всего взятка должна была составить 3 млн рублей) Баскаль заплатил, чтобы его компании разблокировали счета, замороженные из-за 50-миллионной недоимки по налогам. Отмечается также, что позднее арест счетов Баскаля был снят решением суда. Источники, близкие к правоохранительным органам, отмечают, что при таких обстоятельствах статья уголовного дела может быть переквалифицирована на «мошенничество», поскольку формально оснований для вымогательства денег у Рыжука не было.

Многие в регионе недоумевают: что вынудило известного застройщика пойти на публичный скандал? Сам Владимир Баскаль от любых комментариев на этот счет отказывается. «Возможно, силовики вынудили Баскаля пойти на этот шаг с условием, что они забудут о его „косяках“», — отметил собеседник агентства, знакомый с ситуацией на строительном рынке региона. В адрес Баскаля звучали обвинения в том, что конкурсы на строительство домов по программе сноса аварийного и ветхого жилья он выиграл нечестно, жители новостроек жаловались на качество возведенных домов. Однако официально претензий в адрес застройщика правоохранительные органы не высказывали.

Интервью с генеральным директором АК "Корвет" Анатолием Черновым. Курган, чернов анатолий
Промышленник Анатолий Чернов уже высказывал претензии к работе налоговой службы в регионе
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С приходом Владимира Рыжука многие связывали значительный рост собираемости налогов, однако предприниматели региона жаловались на чрезмерное давление. Так, открыто методы работы Рыжука критиковал директора завода «Корвет» Анатолий Чернов. «Творилось безобразие», — еще раз выразил свое отношение к работе зауральских налоговиков Анатолий Чернов в разговоре с «URA.RU». «Я был бы рад, если бы сюда назначили нового руководителя, который слово „налогоплательщик“ произносил бы с огромным уважением. Зачем добросовестных налогоплательщиков мучить? — задается вопросом Чернов. — У нас все поставлено с ног на голову: сначала платим налоги, а потом вспоминаем про людей и их зарплаты».

Получить комментарии у вице-губернатора по экономике Сергея Чебыкина о том, повлияет ли арест Рыжука на собираемость налогов в регионе, не удалось — он не захотел высказать свое мнение. Сергей Муратов, в свою очередь, уверен, что это не скажется на пополнении бюджета региона. «Не думаю, что стоит ставить в заслугу руководителю налоговой рост собираемости. Сейчас государство усиливает контроль за платежами, все отслеживается автоматически, поэтому не думаю, что смена руководства скажется на доходах области», — заявил депутат.

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