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Главные новости Курганской области
13:48  31 октября 2017 0

Экс-начальника налоговой службы Зауралья отпустили на свободу

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
Юрия Касьяненко освободили из заключения в зале судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд, повторно рассмотрев дело экс-начальника налоговой службы Зауралья Юрия Касьяненко, смягчил ему приговор. Подсудимому заменили три года колонии на условный срок и освободили в зале суда, передает корреспондент «URA.RU».

Основанием для смягчения приговора стало состояние здоровья экс-чиновника. Ранее он заявлял, что ему требуется операция. Сам Касьяненко, воодушевленный решением суда, заявил, что «первым делом выяснит, как нужно исполнять наказание». Экс-чиновник проживает за пределами Курганской области. «Самое главное — лечиться. Суд поступил справедливо», — коротко прокомментировал он, улыбаясь.

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
У Касьяненко проблемы со здоровьем
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гособвинитель отметил, что не видит оснований для обжалования решения суда. «С учетом состояния здоровья мы заняли такую же позицию», — сказал прокурор. Подчиненная Касьяненко, Ольга Киселева-Захарова, также получила три года лишения свободы условно.

Напомним, Касьяненко признан виновным в превышении полномочий: он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по налоговым платежам. Налоговик распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга.

Экс-начальник налоговой был арестован в августе 2016 года в аэропорту Кольцово. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Но в июне этого года городской суд назначил экс-чиновнику три года колонии общего режима. Областной суд отменил приговор и направил в горсуд на новое рассмотрение.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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