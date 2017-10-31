Экс-начальника налоговой службы Зауралья отпустили на свободу

Курганский городской суд, повторно рассмотрев дело экс-начальника налоговой службы Зауралья Юрия Касьяненко, смягчил ему приговор. Подсудимому заменили три года колонии на условный срок и освободили в зале суда, передает корреспондент «URA.RU».
Основанием для смягчения приговора стало состояние здоровья экс-чиновника. Ранее он заявлял, что ему требуется операция. Сам Касьяненко, воодушевленный решением суда, заявил, что «первым делом выяснит, как нужно исполнять наказание». Экс-чиновник проживает за пределами Курганской области. «Самое главное — лечиться. Суд поступил справедливо», — коротко прокомментировал он, улыбаясь.
Гособвинитель отметил, что не видит оснований для обжалования решения суда. «С учетом состояния здоровья мы заняли такую же позицию», — сказал прокурор. Подчиненная Касьяненко, Ольга Киселева-Захарова, также получила три года лишения свободы условно.
Напомним, Касьяненко признан виновным в превышении полномочий: он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по налоговым платежам. Налоговик распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга.
Экс-начальник налоговой был арестован в августе 2016 года в аэропорту Кольцово. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Но в июне этого года городской суд назначил экс-чиновнику три года колонии общего режима. Областной суд отменил приговор и направил в горсуд на новое рассмотрение.