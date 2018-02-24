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14:43  24 февраля 2018 1

Главного налоговика Зауралья отправили за решетку по обвинению в миллионных взятках

Разное. Курган, рыжук владимир
Карьера многообещающего чиновника дала сбойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник УФНС Зауралья Владимир Рыжук ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение по ходатайству следователя принял 24 февраля Курганский городской суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«Доводы следственных органов в своей совокупности дали достаточные основания полагать, что избрание обвиняемому более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу, в интересах следствия невозможно», — сообщили в ведомстве.

Как уже сообщало агентство, главный налоговик Курганской области был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и полиции 22 февраля при получении взятки в 500 тысяч рублей. Всего он должен был несколькими траншами получить 3 млн рублей от застройщика Владимира Баскаля. За взятку глава УФНС якобы обещал разблокировать замороженные за 50-млллионную недоимку по пеням и штрафам счета компании.

Рыжуку предъявлены обвинения по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), что в итоге грозит ему лишением свободы на срок до 15 лет. Виновным себя чиновник не признал.

Владимир Васин
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