Главного налоговика Зауралья отправили за решетку по обвинению в миллионных взятках

Начальник УФНС Зауралья Владимир Рыжук ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение по ходатайству следователя принял 24 февраля Курганский городской суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
«Доводы следственных органов в своей совокупности дали достаточные основания полагать, что избрание обвиняемому более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу, в интересах следствия невозможно», — сообщили в ведомстве.
Как уже сообщало агентство, главный налоговик Курганской области был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и полиции 22 февраля при получении взятки в 500 тысяч рублей. Всего он должен был несколькими траншами получить 3 млн рублей от застройщика Владимира Баскаля. За взятку глава УФНС якобы обещал разблокировать замороженные за 50-млллионную недоимку по пеням и штрафам счета компании.
Рыжуку предъявлены обвинения по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), что в итоге грозит ему лишением свободы на срок до 15 лет. Виновным себя чиновник не признал.