{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:33  27 февраля 2018 3

Что ждет Настю Рыбку в тайской тюрьме. «Будет мечтать о куске хлеба»

«Наши зоны по сравнению с тайскими — просто курорт»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Насте Рыбке и ее товарищам может грозить тюремное заключение в ТаиландеСоцсети

Организаторам нелегального секс-тренинга в Таиланде, в числе которых оказались Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), может грозить тюремное заключение. Что ждет российских звезд — рассказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Ранее полиция курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли, Настю Рыбку и еще восьмерых человек, которые были задержаны за проведение секс-тренинга. Теперь вопрос о выходе под залог арестованных вправе решить только суд, однако сумма залога существенно возрастет. Известно, что инструкторы организовали мероприятие, не согласовав его предварительно с местными властями Таиланда. За вход на тренинг они брали деньги — более 600 долларов с человека. Рыбке и Лесли грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация из Таиланда.

Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Настя Рыбка прославилась тем, что якобы отдыхала в компании с бизнесменом Олегом Дерипаской
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Тайские тюрьмы — это полнейший кошмар, который далеко не каждый в состоянии пережить. Российские изоляторы и зоны для многих без преувеличения покажутся просто курортом, пределом мечтаний», — рассказал «URA.RU» россиянин, которому довелось несколько месяцев провести в одной из тюрем Таиланда.

По его словам, основная проблема, с которой сталкивается заключенный в этой азиатской стране — нехватка еды: «Если у тебя нет денег, то, поверьте, начинается полнейшая жесть. Речь в прямом смысле идет о выживании — все твои мысли только о еде, ни о чем другом думать просто невозможно, ты постоянно голодный».

По словам собеседника «URA.RU», заключенным полагаются очень маленькие порции, причем на обед дают только рис и бульон из огурцов и куриных костей: «Я вам честно скажу: круче лакомства, чем хлеб, у тех, кто отбывает наказание в местных тюрьмах, нет. Арестанты в России в этом плане — просто короли. Там хотя бы хлеб в избытке, а в тайской тюрьме они будут мечтать о куске хлеба».

Условия содержания в тюрьмах Таиланда иначе как отвратительными не назовешь, говорит россиянин:

«Там нет даже шконок, постоянно валяешься на полу. Плюс надо учитывать, что в камерах все время неимоверно жарко и стопроцентная влажность».

В то же время он утверждает, что при наличии денег в тайских тюрьмах становится гораздо проще: «На территории тюрьмы есть ларек, в нем можно покупать печенье, шоколад, то есть голодным не останешься. Есть даже официальная услуга, когда за специальную плату офицер сопроводит тебя в магазин или кафе».

Адвокат Петр Домбровицкий подтвердил «URA.RU», что коррупция в Таиланде зашкаливает, по сути, это норма жизни: «Там купить можно, пожалуй, все. Поэтому, если у Лесли и Рыбки есть средства, им будет не так страшно оказаться в тюрьме. Однако искать там справедливости — абсолютно бессмысленное занятие».

Полиция в Таиланде отказалась выпускать под залог Настю Рыбку
Кадр YouTube

По словам председателя коллегии адвокатов «Князев и партнеры», адвоката Андрея Князева, жалеть Настю Рыбку и ее товарищей «пока преждевременно». «Пока она пребывает в изоляторе при полицейском участке, это еще не тюрьма. Так что не надо думать, что Рыбка томится в застенках, а вместе с ней в камере — сто таек-рецидивисток», — пояснил он «URA.RU».

Впрочем, адвокат Александр Карабанов, представлявший ранее бизнесмена Сергея Полонского (ему довелось дважды попадать в камбоджийскую тюрьму), заявил «URA.RU», что «ребятам из России ничего не грозит».

«Тайские тюрьмы тоже разные. Есть и вполне цивилизованные учреждения европейского уровня. Если вы посмотрите статистику, то убедитесь, что смертность в этих тюрьмах гораздо ниже, чем в наших. К тому же, надо хорошо постараться, чтобы попасть в заключение за проведение секс-тренинга в стране, которая славится своей секс-индустрией. Все это больше напоминает пиар-акцию Лесли и Рыбки», — заключил Карабанов.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров