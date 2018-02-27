16:33 27 февраля 2018 3

Насте Рыбке и ее товарищам может грозить тюремное заключение в Таиланде Соцсети

Организаторам нелегального секс-тренинга в Таиланде, в числе которых оказались Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), может грозить тюремное заключение. Что ждет российских звезд — рассказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Ранее полиция курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли, Настю Рыбку и еще восьмерых человек, которые были задержаны за проведение секс-тренинга. Теперь вопрос о выходе под залог арестованных вправе решить только суд, однако сумма залога существенно возрастет. Известно, что инструкторы организовали мероприятие, не согласовав его предварительно с местными властями Таиланда. За вход на тренинг они брали деньги — более 600 долларов с человека. Рыбке и Лесли грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация из Таиланда.

Настя Рыбка прославилась тем, что якобы отдыхала в компании с бизнесменом Олегом Дерипаской Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Тайские тюрьмы — это полнейший кошмар, который далеко не каждый в состоянии пережить. Российские изоляторы и зоны для многих без преувеличения покажутся просто курортом, пределом мечтаний», — рассказал «URA.RU» россиянин, которому довелось несколько месяцев провести в одной из тюрем Таиланда.

По его словам, основная проблема, с которой сталкивается заключенный в этой азиатской стране — нехватка еды: «Если у тебя нет денег, то, поверьте, начинается полнейшая жесть. Речь в прямом смысле идет о выживании — все твои мысли только о еде, ни о чем другом думать просто невозможно, ты постоянно голодный».

По словам собеседника «URA.RU», заключенным полагаются очень маленькие порции, причем на обед дают только рис и бульон из огурцов и куриных костей: «Я вам честно скажу: круче лакомства, чем хлеб, у тех, кто отбывает наказание в местных тюрьмах, нет. Арестанты в России в этом плане — просто короли. Там хотя бы хлеб в избытке, а в тайской тюрьме они будут мечтать о куске хлеба».

Условия содержания в тюрьмах Таиланда иначе как отвратительными не назовешь, говорит россиянин:

«Там нет даже шконок, постоянно валяешься на полу. Плюс надо учитывать, что в камерах все время неимоверно жарко и стопроцентная влажность».

В то же время он утверждает, что при наличии денег в тайских тюрьмах становится гораздо проще: «На территории тюрьмы есть ларек, в нем можно покупать печенье, шоколад, то есть голодным не останешься. Есть даже официальная услуга, когда за специальную плату офицер сопроводит тебя в магазин или кафе».

Адвокат Петр Домбровицкий подтвердил «URA.RU», что коррупция в Таиланде зашкаливает, по сути, это норма жизни: «Там купить можно, пожалуй, все. Поэтому, если у Лесли и Рыбки есть средства, им будет не так страшно оказаться в тюрьме. Однако искать там справедливости — абсолютно бессмысленное занятие».

Полиция в Таиланде отказалась выпускать под залог Настю Рыбку Кадр YouTube

По словам председателя коллегии адвокатов «Князев и партнеры», адвоката Андрея Князева, жалеть Настю Рыбку и ее товарищей «пока преждевременно». «Пока она пребывает в изоляторе при полицейском участке, это еще не тюрьма. Так что не надо думать, что Рыбка томится в застенках, а вместе с ней в камере — сто таек-рецидивисток», — пояснил он «URA.RU».

Впрочем, адвокат Александр Карабанов, представлявший ранее бизнесмена Сергея Полонского (ему довелось дважды попадать в камбоджийскую тюрьму), заявил «URA.RU», что «ребятам из России ничего не грозит».

«Тайские тюрьмы тоже разные. Есть и вполне цивилизованные учреждения европейского уровня. Если вы посмотрите статистику, то убедитесь, что смертность в этих тюрьмах гораздо ниже, чем в наших. К тому же, надо хорошо постараться, чтобы попасть в заключение за проведение секс-тренинга в стране, которая славится своей секс-индустрией. Все это больше напоминает пиар-акцию Лесли и Рыбки», — заключил Карабанов.