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21:13  05 марта 2018 1

Ямал отказался от кино с Бондарчуком

Режиссер провалил свой самый северный проект — и много лет никто не замечал!
Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.RU»
XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, бондарчук федор
Сеть кинотеатров на Ямале решили не строитьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Ямала признали провал проекта сети киноцентров в крупных городах округа. В 2011 году замгубернатора Евгений Мискевич заключил соглашение с компанией актера и продюсера Федора Бондарчука — «КиноСити Менеджмент». Планировалось, что компания станет инвестором киноцентров в Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. В правительстве даже называли места, где будут расположены залы. Однако спустя восемь лет выяснилось, что строить даже не начинали, а соглашение решили расторгнуть.

По договоренностям власти округа должны были предоставить инвестору технические условия для стройки. Как сообщили «URA.RU» в департаменте строительства и жилищной политики Ямала, «КиноСити» ни разу не обратился за такой помощью. Более того, не платил арендную плату за участок под кинотеатр в Новом Уренгое. В 2013 году в отставку ушел участник соглашения, первый замгубернатора Ямала Евгений Мискевич, его задачу никто не завершил.

Совет глав ЯНАО, ямал, салехард, янао, карта янао, лабытнанги
Федор Бондарчук просил у федерального правительства средства на проект «Киноклуб». Очевидно, денег хватило не всем регионам, где должны были появиться кинотеатры
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В «Киносити» получить комментарии не удалось — по номеру телефона, который связан с группой компаний, агентству не смогли ничего прояснить. Известно, что план Бондарчука провалился не только на Ямале. Известный продюсер и режиссер рассчитывал застроить объектами кинопоказа небольшие города России с участием федеральных денег и «Единой России». Проект широко промоутировался, но уже в начале 2017 года стало известно, что он заморожен. Федор Бондарчук лишился доли в «КиноСити» через суд. За этот период были построены лишь несколько кинотеатров в Туле, Оренбурге и Новосибирске.

Неофициально в администрации Ямала говорят, что на автономию просто не выделили денег из федерального бюджета, а самостоятельно инвесторы вкладываться не стали.

До сих пор частный кинопоказ в округе развит не слишком хорошо. Преобладают залы, расположенные в муниципальных культурных центрах. В департаменте культуры автономии полагают, что им сложно развиваться из-за особенностей кинобизнеса. Прокатчикам интересны сети кинотеатров — им невыгодно заключать договор с одним объектом. Более того, выстраивание отношений с дистрибьюторами — это отдельная работа. Существуют большая конкуренция и жесткие условия.

Как пояснил заместитель главы департамента культуры Ямала Стас Чернавских, у властей нет задачи по строительству кинотеатров. «Мы пошли по пути модульных домов культуры с возможностью кинопоказа. А также занимаемся модернизацией старых залов. Новое оборудование купили, например, в Лабытнанги, Новом Уренгое. На отдаленных территориях есть сложности с „первым“ и „вторым“ экраном (старт показа фильма в день выхода релиза либо через неделю — прим.ред). Но жители крупных городов смотрят киноновинки вовремя», — объясняет г-н Чернавских.

Ночь пожирателей рекламы 2015. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
На Ямале нет ни одного кинотеатра. Есть только кинозалы в местных ДК и торговых центрах
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Частный кинопоказ более всего развит в Новом Уренгое, где кинотеатры открыты в торговых центрах. Здесь две компании — «Парк Синема» и «Сезар». Они же открывают кино и в других крупных городах — Ноябрьске и Надыме. При этом, по мнению собеседника, хорошо знакомого с отраслью, в Новом Уренгое рынок уже перенасыщен — сейчас там восемь кинотеатров двух сетей. По словам инсайдера, срок окупаемости кинотеатра для инвестора слишком велик.

«В северной части Нового Уренгоя возводится новый торговый центр, в нем тоже планируется открыть кино. Это усилит конкуренцию и может отобрать поток у существующих залов — станет труднее зарабатывать. Нужно понимать, что 50 процентов кассы владелец кинотеатра отдает прокатчику. За минусом расходов прибыль не так уж и велика. Сейчас срок окупаемости кинотеатров — порядка 10 лет. Этот бизнес не сильно интересен инвесторам без государственного участия», — заключает собеседник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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