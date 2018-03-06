23:37 06 марта 2018 3

Владимир Путин в Нижнем Тагиле полчаса общался с молодежью, которой обозначил перспективу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижний Тагил обновил ключевой для себя статус — «Путинграда». Проходящий здесь шестой «Форум рабочей молодежи» благодаря приезду президента России Владимира Путина на один день стал главным событием в стране. Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Евгений Куйвашев.

Вместе с рабочей молодежью президента слушали и представители «рабочего» чиновничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В механосборочном цехе №5, где во вторник, 6 марта, собрались 286 молодых рабочих со всего Урала, никто будто и не ожидал скорого появления президента. Только что два чемпиона WorldSkills делились опытом личностного и профессионального роста и вот уже по резкой команде ведущей «ребята, тссс!» весь зал замер. В это время президент за ограждающими стендами смотрел на новый трамвай, изготовленный «Уралтрансмашем», и экспресс-презентацию проектов для «Экспо 2025», на которую заявлен Екатеринбург.

«Хорошее место», — похвалил глава государства площадку, выбранную для проведения международной выставки в Екатеринбурге. «Красиво», — столь же лаконично охарактеризовал Путин представленный ему проект будущего освоения площадки.

После пятиминутной паузы ведущая объявила ерзающим на стульях молодым людям: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин» — и глава государства занял свое место в белом кресле президиума. На мероприятие он взял свою знаменитую белую кружку, которая сопровождала его и на пресс-конференции, и на послании Федеральному собранию. Вступительное слово президента к участникам форума напоминало то самое послание не только изрядной продолжительностью, но и содержанием. Как и 1 марта в своей речи глава государства затронул проблему обновления экономики страны.

«Нашей обновляющейся экономике, которая выходит на новые рубеже, связана с внедрением новых технологий, ей нужны и новые кадры. Прежде всего, кадры инженерные… Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной», — сказал глава государства.

Организаторы получили на свое мероприятие гостя, который поднял статус до небывалых высот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для собравшихся президент сделал небольшой экскурс в историю, рассказав и об «Уралвагонзаводе», постепенно перешедшем с военной продукции на оборонно-гражданский симбиоз, для чего потребовались новые кадры.

«И здесь на Урале, оказывается, по соответствующему указанию Петра создавались специальные горнорудные школы при соответствующих предприятиях. Потом, в конце XIX века, все повторилось, когда началось бурное развитие, индустриализация страны на новой базе, России, все то же самое повторилось с подготовкой кадров», — «копнул» глава государства еще глубже и завершил речь повторением того, что «России нужны люди, которые, что называется, готовы к вызову».

Право первого вопроса досталось «хозяйке мероприятия» — главе молодежной организации «Уралвагонзавода» Светлане Алдушиной. После благодарностей за приезд в Тагил и подписание указа о праздновании 300-летия Нижнего Тагила девушка поинтересовалась, можно ли остановить укрупнение вузов и сокращение их филиалов в городах. «Мы лишаемся возможности обучать специалистов на месте, а уезжающая учиться в другие города молодежь не всегда возвращается».

Президент назвал процесс укрупнения вузов и сокращения числа филиалов неизбежным, назвав это реакцией на рост «контор „Рога и копыта“ по выдаче дипломов». «Человек заканчивает такое, приходит и ничего не умеет, поэтому реформа мягкая действительно прошла… Но мы обязательно с губернатором поговорим на эту тему, а еще я вернусь в Москву и с министром переговорю. Молодежь вы говорите не возвращается — надо создавать условия, чтобы возвращались. Вот ФОК построили, а уже говорят: „Манеж хотелось бы“. Мы построим манеж в Нижнем Тагиле, конечно, но надо развивать всю инфраструктуру», — пояснил президент.

С журналистами организаторы форума вели себя напряженно — никто из «федералов» так и не вышел к прессе пообщаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неопознанная работница нижнетагильского СМИ тут же зашептала в телефон коллеге: «Георгий, срочно давай, как я поняла, наш президент согласился и поддержал строительство нового манежа…».

Кристине Щеголь из Сафоново Смоленской области президент объяснил, что узкоспециализированные профессии по-прежнему в почете, но в современных условиях «преимущество получают те, кто может работать на стыке навыков и знаний».

«Производство и экономика становятся другими и очень желательно чтобы человек владел всеми новыми знаниями. Это к тому же дает возможность создать гибкий рынок труда и человек легко может вписаться в эти реалии. Глубокие навыки — это хорошо, но работа в смежных специальностях и умение работать в команде — чрезвычайно важные вещи», — глава государства будто продолжал начатую в послании мысль о будущем российской экономики.

Работник корпорации «Иркут» Андрей Корсаков попросил главу государства проводить больше соревнований подобных WorldSkills и получил в ответ обещание: «Множество подобных мероприятий проводится и мы будем это развивать — сомнений не может быть никаких».

Было несколько неожиданно увидеть Александра Потапова (справа) в образе ламберсексуала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующим ответом Владимир Путин развеял опасения одного из форумчан по поводу роботизации и вытеснения живых людей из профессий. «Такая угроза существует, — не стал отрицать президент, а его тон вдруг стал очень серьезным. — Но это было всегда при новых технологических революциях и переделах. В Великобритании рабочие ломали новую технику в знак протеста. Чтобы сегодня ничего такого негативного не происходило надо подумать как действовать. Тут необходима своевременная переподготовка — возможность мягкой переквалификации заранее. Тогда вы будете понимать, что за машины приходят на ваши рабочие места и будете знать, где ваше место среди этих машин».

Попытку почти пикантного вопроса президент также с легкостью отбил.

— Все больше девушек выбирает себе мужские профессии — сварщики, слесари. А мужчины выбирают женские профессии — поваров, стилистов. Как вы к этому относитесь? — поинтересовала Анна Чукавина из Ижевска.

— А вы? — не думая ни секунды вернул вопрос Путин и улыбнулся.

— Я — нормально, — не ожидала быстрой реакции девушка.

Президенту понравилась и площадка под Экспо 2025 и примерный проект ее застройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— И я тоже. Это ведь штамп — мужские и женские профессии. Мой дед был поваром, а отец — мастером на заводе. Оба были довольны своей жизнью и гордились тем, что делают… Знаете, что самое главное — чтобы по душе было, а если по душе будет — человек будет добиваться самых высоких результатов, — по-наставничьи заметил президент.

К слову, про наставников главу государства тоже спросили — Хамиева Гульнара из Башкортостана. «Наставники у меня были — очень мудрые, грамотные, очень порядочные люди. Я как-то об этом не вспоминал никогда, а сейчас вспомнил. Некоторые из них не были оформлены наставниками, но они такими точно были и я вспоминаю их с уважением. Важно, чтобы это шло от сердца к сердцу — отношение к делу и знания так лучше всего передаются. Нужен ли закон о наставничестве — возможно, мы проработаем и подумаем над этим. Но наставническое движение будем поддерживать 100-процентно», — ответил президент.

Задававшую вопрос Регину Адизову, представляющую на форуме группу ЧТПЗ, Владимир Путин остановил на полуслове для того, чтобы сделать комплимент.

Не девушке — предприятию. «Извиняюсь, что прерываю, но я когда у вас был — такое интересное производство у вас. Я первый раз пришел туда и, по-простому говоря, обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах».

Девушка зарделась, но продолжила задавать вопрос про «главное направление в России, в котором больше всего не хватает». «У нас много главных направлений. Это цифровизация, робототехника, все что связано с биологией: медициной и генетикой. Мы все разные и такое разнообразие важных направлений дает каждому шанс найти себя», — объяснил президент.

Владимир Путин уверен, что преимущество в новой экономике России будет у людей со знаниями в смежных отраслях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент принял от екатеринбурженки Анастасии Морозовой благодарность за повышение МРОТ до прожиточного минимума, но тут же заметил, что «эта мера не основополагающая в повышении благосостояния людей». «Нам нужно в два раза сократить количество людей, которые живут слишком скромно» и объяснил, как следует налаживать диалог между работниками и работодателями.

«У нас есть трехсторонние комиссии и трехсторонние соглашения. Это генеральный путь диалога, но в своей текущей деятельности и профсоюзы должны заниматься этим прежде всего. Не просто тупо требовать повышения зарплаты и добиваться других благ. Важно, чтобы в профсоюзах работали экономически грамотные люди, которые понимают внутренние реалии и исходя из них ставят задачи по улучшению условий труда, решению социальных вопросов и повышению зарплат. Политические партии, общественные организации, СМИ должны этому способствовать, решению главной задачи — повышению уровня жизни граждан Российской Федерации», — подытожил Владимир Путин.

Затем президент извинился перед залом за то, что вынужден действовать в рамках собственного рабочего графика, попрощался с молодыми рабочими и отправился в Екатеринбург, где провел совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Отвечать на вопросы СМИ в цехе УВЗ остались организаторы форума и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Русская служба BBC интересовалась, не обидно ли тагильчанам отсутствие даже малейшего упоминания в послании президента Федеральному собранию (это неправда: в своей речи 1 марта Владимир Путин отметил ужасную экологию Нижнего Тагила). «Президент говорил о новейшей технике на неиссякаемом источнике энергии, которая может находиться в воздухе неограниченное время. Вы знаете, тагильские танки так пока не могут. Но как сказал президент, если потребуется — наши ребята обязательно что-нибудь новое придумают», — нашел выход из ситуации Носов, но предпочел также не вспоминать о замечании президента к катастрофической обстановке, в которой приходится жить тагильчанам.