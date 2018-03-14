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14 марта 2018
22:54  14 марта 2018 0

«Венедиктов вскрыл борьбу элит за премьерский пост»

Кого прочат на пост премьера на следующем сроке Владимира Путина?
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Новый премьер будет представлен публике уже через два месяцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Разговор популярного YouTube-интервьюера Юрия Дудя и главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова вновь оживил дискуссию о том, кто займет премьерский пост после президентских выборов. Во время разговора Венедиктов, помимо нынешнего премьера Дмитрия Медведева, назвал имена трех претендентов — мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главу Минобороны Сергея Шойгу.

Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, венедиктов алексей, книга время березовского
Главред «Эха Москвы» называет пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова своим хорошим другом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политической среде считается, что главред «Эха Москвы» вхож во властные круги и обладает инсайдерской информацией. Сам Дудь представил Венедиктова, как «главного исследователя Владимира Путина в России». В интервью главред «Эха Москвы» признавался, что давно дружит с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и даже «бухает» с ним.

Судя по заявлению Венедиктова, далеко не все смирились с тем, что борьба за пост премьера окончена, считает член научного совета Московского Центра Карнеги Николай Петров. Он убежден, что прогнозы Венедиктова воспринимаются, как вбросы элитных групп, к которым приближен главред «Эха Москвы».

При этом и сам Медведев не горит желанием быть премьером, отметил источник «URA.RU» в одной из госкомпаний. По словам собеседника агентства, он бы предпочел вернуться в «Газпром», сменив главу компании Алексея Миллера, а его возможным преемником может стать глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Однако, несмотря на это, Медведев — первый кандидат на пост главы правительства, ведь он — один из немногих политиков, прошедших тест на лояльность, утверждает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «В 2011 году он добровольно отказался от президентского кресла в пользу Владимира Путина», — напомнил политолог в беседе с «URA.RU».

Разгар борьбы за премьерское кресло пришелся на 2016—2017 год, считает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Игра вокруг поста премьер-министра шла около года назад. Различные группы влияния вели борьбу за этот пост, в которой использовали самые разные инструменты, в том числе медийные. На мой взгляд, довольно быстро стало заметно, что эта игра неэффективна», — рассказал политолог «URA.RU». Он заметил, что помимо лояльности Медведев обладает и другими значимыми качествами: он дистанцирован от лоббистских групп, известен россиянам и западным бизнес-кругам.

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Политолог Салин считает, что Путин намекал Собянину на его премьерское будущее, если мэр Москвы удачно проведет реновацию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако у Медведева отсутствуют навыки, которые понадобятся путинскому премьеру на четвертом сроке, отмечает Николай Петров. «Правительству придется в срочном порядке принимать непопулярные меры, которые откладывались из-за очень длинного электорального цикла. Среди них — повышение налогов и пенсионного возраста. Нужна будет слаженная командная работа для того, чтобы оперативно реагировать на кризисы. В этих условиях от премьер должен быть капитаном корабля, человеком, который сплачивает команду», — заметил Петров в разговоре с «URA.RU».

По его мнению, у Медведева таких качеств нет, однако они есть у Собянина, Нарышкина и Шойгу, которые показали, что могут работать эффективно в непривычных условиях. К ним же он добавляет и вице-премьера Дмитрия Козака, который известен проведением целой серии реформ во время первого срока Владимира Путина.

Путину нужно поменять премьера, чтобы избежать неприятных параллелей с застоем, считает политолог Аббас Галлямов. «Это важно с точки зрения общественного мнения. В стране силён запрос на обновление, и если нельзя поменять первое лицо, то нужно по максимуму заменить его окружение — по крайней мере людей, занимающих публичные должности — таких как членов правительства», — рассказал Галлямов «URA.RU».

По его мнению, Нарышкина и Собянина сложно назвать «новыми лицами», но они являются интересными кандидатами, а вот назначение Шойгу может быть считано, как поворот к милитаризации и тогда встает вопрос, заинтересован ли в этом Владимир Путин.

Напомним, новый президентский срок начнется через два месяца после выборов — в мае 2018 года. Именно тогда президент должен представить Госдуме свою кандидатуру на пост премьера.

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