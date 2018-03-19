Когда лазерная эпиляция опасна для здоровья?

10:58 19 марта 2018 0

После курса лазерной эпиляции кожа может оставаться гладкой годами Фото: depositphotos/EPILAS

В России приближается сезон отпусков, и путешественники уже скупают путевки на любимые пляжные курорты. Но многих любителей пляжного отдыха смущают волосы, растущие там, где нежелательно. В таком случае на помощь может прийти лазерная эпиляция. Специалисты московского медицинского центра EPILAS ответили на самые волнующие вопросы об этой процедуре.

Как действует лазер и сколько кожа остается гладкой?

Волосы на теле человека растут из волосяных фолликулов, которые присутствуют почти на всей поверхности кожи. Идея лазерной эпиляции, в отличие от классических методик заключается не в удалении волоса, а в разрушении самого волосяного фолликула. Своей вспышкой лазер нагревает меланин — пигмент, содержащийся в стержне волоса. Тот, нагревшись, проходит по всей длине волоса и доходит до его корня. Под таким нагревом запаивается сосуд, питающий фолликул и в течение 10-14 дней он отмирает, а волос, растущий в нем, выпадает. Глубина проникновения под кожу лазера при этом не превышает 3 мм, что гарантирует безопасность проведения процедуры для организма в целом.

Глубина проникновения под кожу лазера не превышает 3 мм Фото: depositphotos/EPILAS

На сегодняшний день для удаления волос активно применяются только два вида лазеров: александритовый и диодный. Первый опаляет волос так, что он практически полностью выгорает, от чего процедура ощущается довольно болезненно, но при этом возникает эффект гладкой кожи сразу после ее проведения. Второй только разрушает сам фолликул, а видимый волос при этом остается и выпадает в течение 10-14 дней после процедуры.

Заметим, что волосяной фолликул имеет свойства восстанавливаться после курса эпиляции — избавиться от волос навсегда пока наука не в силах. В зависимости от вашего гормонального фона и индивидуальных особенностей организма на это уходит от одного года до восьми лет.

Качество процедуры зависит от модели и производителя лазера?

Почти не зависит при условии, что оборудование, разумеется, профессионального уровня, а не домашний фотоэпилятор. Эффект же в большей степени зависит от квалификации и опыта врача, который проводит процедуру. Поэтому, если вы раньше уже делали эпиляцию в каком-то одном месте и сейчас решились попробовать другое, то можете смело это делать. Достаточно просто предварительно убедиться в наличии медицинской лицензии организации и документов на оборудование.

Хороший лазер для проведения эпиляции в зависимости от производителя и функциональных особенностей может стоит от 1 до 10 миллионов рублей. Все они достаточно хорошо борются с волосами, а цена в большей степени влияет на срок службы и надежность лазерной установки.

Удалить волосы удастся с первого раза?

За одну-две процедуры избавиться от волос на теле у вас не удастся — когда пропадут одни волосы, вместо них вырастут другие. Дело в том, что 80-90% волосяных фолликулов на теле находятся в стадии отсутствия роста (телоген), остальные же 10-20% как раз растут и только на них может воздействовать любой лазер.

В большинстве случаев для оптимального эффекта достаточно шесть-восемь процедур. Но в зависимости от гормонального фона и индивидуальных предрасположенностей к появлению большого количества волос курс может составлять 12 или даже 14 процедур.

Интервал между процедурами должен составлять 3-5 недель, не меньше. По окончанию курса рекомендуется проводить по 1-2 поддерживающих процедур в год для удаления восстанавливающийся фолликулов. Данные процедуры позволяют сохранять достигнутый результат практически на любой промежуток времени.

Зачем бриться перед эпиляцией?

Гель улучшает скольжение манипулы по коже и является проводником для охлаждающего элемента Фото: depositphotos/EPILAS

В центре EPILAS используются современные диодные лазеры, с ними процедура проводится на гладковыбритую кожу с применением контактного геля. Он улучшает скольжение манипулы по коже и является проводником для охлаждающего элемента, за счет чего исчезают неприятные ощущения.

«Именно поэтому мы просим своих клиентов сбривать волосы. Согласитесь, остатки геля на волосах — не то, с чем вы бы хотели уйти после процедуры, а с гладкой кожи гель вытирается легко. Более того, если длина волоса будет превышать 4-5 мм, то процедура начнет терять в эффективности, так как часть энергии лазера будет оставаться в теле самого волоса и не доходить до фолликула», — рассказали в EPILAS.

При этом за две-четыре недели перед лазерной эпиляцией ни в коем случае нельзя выдергивать волосы, так как они являются проводником энергии от лазера до фолликула. В противном случае весь эффект от процедуры будет сведен на нет. Также вам придется отказаться от посещения пляжей и соляриев за две недели до эпиляции. Наличие свежего загара значительно повышает риск получения ожога на любом виде лазера.

Какие есть противопоказания к эпиляции?

Лазерная эпиляция относится к числу эстетических медицинских процедур. Однако, существуют примеры, когда именно этот способ может быть единственным доступным решением для борьбы с лишними волосами. Сюда можно отнести случаи, когда волосы обильно и быстро растут на больших участках тела, шугаринг и прочие виды депиляции вызывают раздражение кожи или болезненные ощущения, или начали появляться вросшие волосы.

Как и любая медицинская процедура, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания, как абсолютные, так и относительные (когда проведение процедуры допускается с предварительной консультацией лечащего врача). К абсолютным противопоказаниям относятся: онкологические или иммунные заболевания, сахарный диабет, лейкоз крови, индивидуальная непереносимость.

Менее чем за год специалисты EPILAS провели более десяти тысяч процедур лазерной эпиляции Фото: EPILAS

К относительным противопоказаниям специалисты относят острые или хронические заболевания кожи, множественные родинки в зонах обработки лазером, наличие ожогов и повреждений кожи, варикозное расширение вен, свежий загар (менее 2-х недель). Также с осторожностью надо соглашаться на процедуру, если у вас простудные заболевания в активной фазе, аллергия в стадии обострения, склонность к образованию келоидных рубцов. Если вы беременны или кормите грудью, то также потребуется письменное разрешение врача, у которого вы наблюдаетесь, но лучше от процедуры в этот период отказаться.

Если вы решили избавиться от волос и надолго обрести гладкость кожи, врачи специализированного на аппаратной косметологии медицинского центра EPILAS обязательно вам с этим помогут! Открывшись в Москве менее года назад, здесь провели уже более десяти тысяч процедур лазерной эпиляции. Летом планируется открытие второго центра в Москве значительно большей площади. Записаться к врачу вы можете по многоканальному бесплатному телефону 8 (800) 100-16-64 или всего за 2 минуты прямо на сайте epilas.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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