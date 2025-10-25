Пермский стрелок уничтожил украинский БПЛА на боевом задании в зоне СВО

Военнослужащий успешно выполнил поставленную задачу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Пермского края уничтожил беспилотник ВСУ. Гвардии младшему сержанту Андрею (фамилия не указана в целях безопасности) было поручено доставить боеприпасы артиллерийской батарее на территории ДНР. Об этом URA.RU сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Во время погрузки боеприпасов в транспортное средство Андрей заметил приближающийся беспилотник врага. Заняв выгодную позицию, он открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон. После этого боец завершил погрузку и успешно доставил груз в назначенное место», — пояснили ветераны.

Прикамский военнослужащий находится на передовой с февраля 2024 года. Он служит старшим наводчиком в минометном взводе стрелкового батальона.

Продолжение после рекламы