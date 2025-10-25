Пермский стрелок уничтожил украинский БПЛА на боевом задании в зоне СВО
Военнослужащий успешно выполнил поставленную задачу
В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Пермского края уничтожил беспилотник ВСУ. Гвардии младшему сержанту Андрею (фамилия не указана в целях безопасности) было поручено доставить боеприпасы артиллерийской батарее на территории ДНР. Об этом URA.RU сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Во время погрузки боеприпасов в транспортное средство Андрей заметил приближающийся беспилотник врага. Заняв выгодную позицию, он открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон. После этого боец завершил погрузку и успешно доставил груз в назначенное место», — пояснили ветераны.
Прикамский военнослужащий находится на передовой с февраля 2024 года. Он служит старшим наводчиком в минометном взводе стрелкового батальона.
Ранее URA.RU рассказывало про рядового из Прикамья, который замаскировал артиллерийскую установку и отбился от БПЛА врага. Другой боец смог уничтожить украинский дрон и спасти раненых снабженцев.
