В доме взорвался газ

Мощный взрыв бытового газа произошел 25 октября 2025 года в многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи. Сообщения о происшествии распространились в социальных сетях и были подтверждены экстренными службами города. По предварительной информации, взрыв случился на пятом этаже здания, где в результате инцидента взрывной волной выбило часть стены. Подробности с места происшествия — в материале URA.RU.

Что известно о пострадавших

В доме появились разрушения после взрыва

В результате происшествия пострадали несколько человек, среди которых как минимум одна женщина. Сообщается, что травмы получили жильцы квартиры, где произошел взрыв, а также жители прилегающих помещений. Особую озабоченность вызывает информация о пропаже маленького ребенка — поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы в надежде обнаружить его. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погиб один человек и не менее трех получили травмы. Из дома были эвакуированы 70 жителей.

Причины происшествия: возможная утечка газа

Основной версией причины трагедии на настоящий момент называют утечку бытового газа. Жильцы дома отметили характерный запах газа в подъезде перед происшествием, однако точные обстоятельства и причины взрыва пока устанавливаются специалистами. На месте происшествия работают дознаватели и представители газовых служб, которые совместно с экстренными подразделениями ведут осмотр поврежденных конструкций и коммуникаций.

Ход спасательных работ

Спасатели работают на месте происшествия

На место взрыва оперативно прибыли пожарные расчеты, скорая помощь, а также представители МЧС России. Спасатели продолжают обследование разрушенных квартир и подъездов, используют спецтехнику для разбора завалов. Жильцы здания временно эвакуированы, им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. Взрывной волной на пятом этаже полностью разрушен фрагмент стены, повреждены соседние квартиры и коридоры. По сообщениям очевидцев, разрушения значительные — в квартирах выбиты окна и двери, повреждены перекрытия. Возможны скрытые повреждения внутридомовых коммуникаций, что сохраняет риски вторичных происшествий, поэтому часть здания огорожена и охраняется.

Реакция местных властей

На место ЧП прибыл глава города Сочи и представители администрации. Власти взяли ситуацию под личный контроль, координируют работу служб и оказывают оперативную поддержку пострадавшим и их семьям. Организован временный пункт размещения для жильцов пострадавшего дома, ведется выплата экстренной материальной помощи.

Комментарий правоохранительных органов

Взрыв было видно издалека

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту происшествия. Изучаются все обстоятельства взрыва, проводится допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Особое внимание уделяется проверке состояния газового оборудования в доме, документам на проведение технического обслуживания и показаниям обслуживающего персонала.

Последствия для жильцов