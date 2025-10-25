В Госдуме рассказали, кто может жить в квартире после смерти владельца
Смерть владельца квартиры не лишает права на проживание в ней зарегистрированных жильцов, заявил Кошелев
Фото: Илья Московец © URA.RU
После смерти владельца квартиры право проживания в ней сохраняется за зарегистрированными жильцами, родственниками и наследниками до завершения процедуры оформления наследства. Эту деталь разъяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, случаи опечатывания квартиры или выселения жильцов до вступления в наследство являются нарушением закона.
«Управляющая компания или наследники не могут просто так выгнать их на словах», — подчеркнул Кошелев в беседе с ТАСС. Депутат пояснил, что подобные действия незаконны вне зависимости от разногласий между наследниками или управляющей компанией. Действующая регистрация жильцов остается в силе до ее аннулирования либо по решению суда, либо на основании личного заявления.
Также Кошелев сообщил, что наследники по закону или завещанию имеют право фактически проживать в квартире умершего собственника до завершения оформления наследства, если они не нарушают права других лиц. Пользоваться жилым помещением в этот период могут и родственники, которые приехали для оформления необходимых документов.
Закон закрепляет приоритетное право проживания за несовершеннолетними детьми, супругом и пожилыми родителями умершего гражданина. Выселение этих лиц до окончания наследственного процесса невозможно.
Кроме того, по словам депутата, нетрудоспособные граждане, которые не менее года до смерти собственника находились у него на иждивении и проживали в этой квартире, получают равные права с наследниками соответствующей очереди. Такие граждане также могут находиться в квартире до завершения наследственного дела, их нельзя выселить до вступления в наследство.
